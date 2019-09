Shopping e divertimento: a Osio Sotto la “Notte del commercio”

A Osio Sotto è tutto pronto per la nuova edizione della “Notte del commercio”. L’appuntamento è sabato 7 settembre dalle 18 all’1.30 e si propone come un’occasione per fare shopping, stare in compagnia e divertirsi.

I commercianti e gli artigiani del paese e del Distretto del Commercio dell’area di Zingonia allestiranno i propri stands per le vie del centro dando vita a una ricca esposizione di prodotti che spazierà fra svariate categorie merceologiche. Non mancheranno negozi aperti fino a tarda ora, spettacoli e intrattenimenti per una manifestazione che si rivolge a tutte le età: grandi e piccoli, ragazzi e famiglie, giovani e meno giovani.

Alle 21 in corso Vittorio Veneto si terrà un concerto dei Temporeale, che eseguirà cover dei principali artisti italiani e in piazza Agliardi al centro della scena ci sarà il giovane talento bergamasco Andrea Berté, semifinalista dell’ultima edizione di The Voice, mentre alle 22 in piazza Papa Giovanni si esibiranno gli Stereotipi, che nei loro lives attraversano la storia della musica a 360 gradi, dal repertorio di artisti stranieri quali Creedence Clearwater Revival, Pink Floyd, Led Zeppelin, Metallica, Bob Marley, Cranberries a quello di artisti italiani fra cui Elisa,Vasco Rossi, Lucio Battisti e Ligabue.

L’iniziativa è promossa dall’associazione dei commercianti – Acea di Osio Sotto con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Osio Sotto, Ascom Confcommercio Bergamo, Osio Shopping e Camera di Commercio. Il presidente dell’associazione dei commercianti di Osio Sotto, Cesare Ravasio sottolinea: “Come si evince dal nome, questa notte bianca si distingue dalle altre perchè vede protagonista il mondo del commercio: per le strade del paese non ci saranno bancarelle con gli ambulanti ma stands con i negozianti del territorio e anche il ristoro sarà a cura dei bar e dei locali osiensi. La kermesse ha l’obiettivo di valorizzare il tessuto commerciale di Osio Sotto: per le attività storiche è un’opportunità per consolidare la propria presenza, mentre per le nuove aperture è un modo per farsi conoscere dalla clientela”.

In caso di maltempo verrà rinviata a data da destinarsi.