Secondo la previsione di Gabriele Galastro del Centro Meteorologico Lombardo ci aspetta un weekend di pioggia.

ANALISI SINOTTICA

Nella giornata odierna un nuovo impulso instabile, apporterà un peggioramento e una diminuzione generale delle temperature che si porteranno lievemente sotto media.

Tra sabato sera e domenica è previsto un ulteriore peggioramento con precipitazioni più probabili sui rilievi e sulla pianura centro-orientale seguite da aria più fresca.

Venerdì 6 settembre 2019

Tempo Previsto: Per l’intera giornata sui rilievi cielo variabilmente nuvoloso con locali piogge deboli/moderate.

Sulla medio-bassa pianura cielo nuvoloso o coperto alternato da brevi schiarite con possibili piogge moderate o rovesci localmente intensi, sull’alta pianura fenomeni più discontinui.

Temperature: Minime comprese tra 12/17 gradi con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 17/21 gradi.

Venti: In pianura venti deboli-moderati da nord-ovest sul settore centro-occidentale e da nord-est su quello orientale, in quota venti deboli-moderati da est.

Sabato 7 settembre 2019

Tempo Previsto: Tra mattina e pomeriggio sull’intera regione cielo poco nuvoloso o con nubi sparse.

In serata sui rilievi cielo nuvoloso o coperto con locali piogge deboli/moderate o rovesci sparsi, sulle zone pianeggianti cielo nuvoloso o con nubi sparse ma generalmente asciutto.

Temperature: Minime comprese tra 12/17 gradi con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 23/26 gradi.

Venti: In pianura venti deboli-moderati da sudovest, in quota venti deboli-moderati da sud-est

Domenica 8 settembre 2019

Tempo Previsto: In nottata sui rilievi cielo nuvoloso o coperto con locali piogge deboli/moderate o rovesci sparsi, nella pianura centrale possibile formazione di rovesci o temporali in traslazione entro il mattino sulla pianura orientale.

Tra pomeriggio e sera sull’intera regione ultimi fenomeni sparsi seguiti da ampie schiarite.

Temperature: Minime comprese tra 13/17 gradi con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 17/21 gradi.

Venti: In pianura venti deboli-moderati da sudovest in rotazione da sud-est in serata, in quota venti deboli-moderati da sud-ovest in rotazione da sud-est in serata.