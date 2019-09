Mariagrazia, tra le 80 finaliste di Miss Italia: “Porto con fierezza la mia Bergamo”

"E alla fine quel fatidico giorno arrivò. Quel giorno tanto sperato, tanto sognato, tanto atteso". Venerdì sera, 6 settembre, in diretta su Rai Uno dalle 21.15, andrà in scena la finale di Miss Italia 2019. Mariagrazia Donadoni, la 18enne di Caprino Bergamasco, già Miss Rocchetta Bellezza Lombardia, è pronta per il grande momento.

"Dopo un anno di attesa finalmente uno dei miei più grandi sogni si realizza: tra le ottanta finaliste di Miss Italia ci sono io che porto con fierezza la mia Bergamo - scrive in un post su Instagram -. Dopo tanta fatica salirò su quel palco tanto acclamato e desiderato e lo farò per me e per tutti voi che mi avete sostenuta fin dal mio debutto. Ringrazio tutti coloro che mi sono stati vicini in prima persona, sono sicura che anche questa sera non mi deluderete".

Con un invito ben preciso: "Ricordatevi - scrive la bella Mariagrazia - solo tramite televoto potrete portare avanti la vostra Miss preferita e ovviamente sapete già tutti cosa digitare su quella tastiera... sempre e solo N.61 ♥️".