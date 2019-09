La Lega incalza: “Lavori sulla provinciale della Val Seriana finiti, limite torni a 90”

I lavori di messa in sicurezza della sede stradale sono terminati a fine giugno ma a settembre i limiti sulla provinciale della Val Seriana sono ancora fermi tra i 50 e i 70 all’ora: è la critica mossa dal gruppo consiliare della Lega in Provincia, chiedendo che la situazione venga riportata agli originali 90.

A firmare l’interrogazione sono Alberto Ongaro, Gianfranco Masper, Demis Todeschini, Matteo Villa e Juri Imeri che hanno sottoposto la questione al presidente Gianfranco Gafforelli e al segretario generale Immacolata Gravallese.

La strada provinciale della Valle Seriana diventa più lenta: tramite un’ordinanza del settore viabilità della Provincia di Bergamo, lungo la ex strada statale 671, sono stati abbassati i limiti di velocità per gli automobilisti.

La revisione dei limiti riguarda il tratto di strada da Clusone fino alla galleria Montenegrone; sono stati intensificati anche i controlli da parte degli agenti della Polizia Locale dell’Unione sul Serio.

La velocità massima è stata abbassata da 90 a 70 km/h, in alcuni punti – come Curve della Selva, Ponte Nossa, Ponte del Costone e rotatoria di Casnigo – il limite è stato abbassato a 50 km/h.

Nelle due gallerie di Albino il nuovo limite è di 70 e 60 km/h: modifiche che hanno mandato in subbuglio gli automobilisti.

“Stop alla strada provinciale a lumaca. Gli automobilisti non sono polli da spennare – commenta Ongaro -. I lavori di asfaltatura e manutenzione di ampi tratti della superstrada non rendono più necessario l’abbassamento dei limiti di velocità. I limiti, soprattutto dove la strada è stata riqualificata ed è possibile viaggiare in completa sicurezza, devono essere riportati a 90 km/h. La superstrada lumaca non serve a nessuno e complica ulteriormente la vita dei cittadini e delle imprese”.

Oltre ai nuovi limiti di velocità, si è affiancata anche l’intensa attività di controllo da parte delle polizie locali con il nuovo dispositivo mobile “scout speed”, installato direttamente sulle auto delle forze dell’ordine.

“Una strage di multe annunciata e purtroppo cominciata. Sono infatti numerose le segnalazioni di automobilisti che si sono già visti recapitare a casa la contravvenzione per eccesso di velocità di pochi chilometri orari, magari perché stavano percorrendo a 65 km/h alcuni tratti dove il limite è di soli 60 km/h. Una situazione che rischia di essere davvero vessatoria nei confronti delle migliaia di automobilisti e camionisti che ogni giorno affollano la principale arteria viabilistica della Valle Seriana”.

“Nell’interrogazione – conclude il consigliere provinciale della Lega – chiedo quali siano le motivazioni che hanno portato alle recenti riduzioni dei limiti e se non sia opportuno ripristinare i limiti precedenti, a vantaggio dei residenti e delle numerose aziende situate in Valle”.