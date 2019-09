Il Festival delle Lettere per la prima volta a Bergamo: in finale 16enne bergamasca

Nell’era della tecnologia, dei messaggi istantanei capaci di coprire ogni distanza, c’è ancora un tipo di comunicazione insostituibile per le emozioni che è in grado di veicolare: la lettera.

È la ragione per cui nel 2004 è nato il Festival delle Lettere, giunto quest’anno alla sua 15esima edizione e che per la prima volta nella sua storia esce dai confini di Milano per approdare a Bergamo.

Una novità che ha una spiegazione semplice: Bergamo è la città di origine di Luca Carminati, presidente dell’Associazione 365 Gradi che lo organizza, e del direttore artistico Marco Corbani.

E di conseguenza assume un senso ben preciso anche il tema scelto quest’anno: “Lettera alla mia città”.

La rassegna è unica a livello mondiale nel suo genere e il successo ottenuto dal 2004 a oggi ne è testimonianza inconfutabile: 24mila lettere scritte a mano da gente comune, valutate solo ed esclusivamente sotto il profilo emozionale.

Solo quest’anno a concorso ce ne sono oltre 600, comprese quelle partecipanti alla categoria riservata agli under 14 che, verrebbe da dire sorprendentemente, hanno una gran voglia di esprimersi usando carta e penna: chiudono le categorie Lettera a tema libero e Lettera dal Cassetto e le due fuori concorso, Lettera dal carcere e Lettera di un’adozione

“È una grande soddisfazione per noi portare il Festival a Bergamo– spiega Luca Carminati – Siamo stati accolto molto bene dall’amministrazione, che ha subito patrocinato l’iniziativa, e speriamo di incontrare il favore dei bergamasche che negli anni scorsi sono sempre stati curiosi di seguire l’evento a Milano. Ed è bello notare come le lettere in concorso spesso diventano spunti artistici, per opere teatrali, musicali o opere d’arte vere e proprie”.

Luca Carminati, presidente dell'Associazione 365 Gradi

Ne è la dimostrazione più lampante lo spettacolo “La lavatrice del cuore”, in programma venerdì sera alle 21 al teatro Franco Parenti di Milano con l’interpretazione di Maria Amelia Monti e nato dalle testimonianze raccolte per la categoria “Lettera di un’adozione”.

Così come l’iniziativa “Buste dipinte” in cui artisti di ogni genere sono chiamati a trasformare il semplice involucro della lettera in piccoli capolavori che diventano collezione: le stesse, ogni anno, vengono messe a disposizione di un’associazione benefica perchè le venda e possa raccogliere fondi per sostenere la propria causa.

Quest’anno finiranno a “Insieme a Giordano”, nata nel 2017 dalla volontà della sua famiglia in memoria del piccolo Giordano Ciarpella, vittima del terremoto che nel 2016 ha devastato il centro-Italia: obiettivo primario della Onlus è migliorare le condizioni di vita dei bambini che si trovano in difficoltà di natura fisica, economica, sociale o familiare, perché il sorriso di Giordano possa continuare a vivere sui loro volti.

Primo appuntamento bergamasco (l’unico a pagamento insieme allo spettacolo teatrale di venerdì 6) sarà al PDF Motociclette giovedì 12 settembre alle 21: Omar Fantini, volto noto della tv, condurrà “Lettere comiche” portando in scena alcuni dei racconti più divertenti raccolti quest’anno, prodotti dai concorrenti e dagli artisti dello show.

Si prosegue venerdì con “Ragazzi di città” allo Spazio Sant’Andrea di via Porta Dipinta, con protagonisti gli scritti firmati dagli studenti dell’Unibg.

Il già citato “Buste dipinte” si prende il Teatro Sociale sabato 14, con inaugurazione della mostra alle 18 e possibilità di visitarla fino a domenica, ultimo giorno della manifestazione.

Sabato sera, sempre al Sociale, Dj Carletto dirige “Dear Music”, dove lettera e note si intrecciano in uno degli appuntamenti sempre più apprezzati dal pubblico.

A completare il quadro della giornata di domenica sono gli eventi “Lettere virtuose” e “Le migliori lettere”, al Sociale rispettivamente dalle 11 e dalle 16.

Il primo è l’iniziativa “iconica” della 15esima edizione: in collaborazione con l’Associazione Comuni Virtuosi, è stato chiesto ai sindaci di scrivere una lettera alla città che amministrano: tra queste ci sarà anche quella del primo cittadino di Bergamo Giorgio Gori e l’evento sarà l’occasione per esprimere opinioni o ragionamenti sull’essenza e il futuro delle città.

Il secondo è la cerimonia di premiazione dei migliori scritti, con la consegna della “Lettera d’Oro”: in gara anche la 16enne bergamasca Lisa Cumetti, la più giovane dei 10 che si contenderanno il primato.

“Legata a Bergamo – conclude Carminati – anche la categoria ‘Lettera dal cassetto’, dedicata agli scritti con almeno 20 anni di vita: in concorso anche quella dell’ex sindaco Giorgio Zaccarelli, indirizzata al consiglio comunale negli anni del terrorismo, nella quale chiedeva che non venisse pagato alcun riscatto in caso di rapimento”.