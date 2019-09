Il Cardinale Tagle in visita a Palazzo Frizzoni

Il Sindaco Giorgio Gori ha incontrato nel pomeriggio di venerdì 6 settembre il Cardinale e arcivescovo di Manila Luis Antonio Gokim Tagle, a Bergamo per partecipare all’edizione 2019 di Molte Fedi sotto lo stesso cielo, organizzata da Acli con il patrocinio, tra gli altri, del Comune di Bergamo.

Uomo di grande semplicità e dal sorriso contagioso, studioso di teologia, materia che insegna a Manila, Tagle è autore di molti libri e Presidente del Sinodo straordinario per la famiglia, nominato da Papa Francesco, e parla un ottimo italiano, una delle tante lingue padroneggiate da Cardinale. Tagle è anche presidente di Caritas Internationale e l’impegno di Caritas, a Bergamo come all’estero è stato uno degli argomenti della chiacchierata nello studio del Sindaco a Palazzo Frizzoni.

Durante l’incontro, durato circa un’ora, Gori e Tagle hanno parlato di molti argomenti, a partire proprio dalla partecipazione a Molte Fedi nella Basilica di Santa Maria Maggiore con Susanna Tamaro, della situazione politica nelle Filippine e nel sud est asiatico, del recente viaggio di Tagle in Bangladesh e Sri Lanka.

L’arcivescovo di Manila sabato 7 settembre volerà in Sicilia per ritirare il premio “Palma della Pace – Giorgio La Pira”, che gli verrà conferito in serata a Pozzallo: il premio è stato occasione per parlare di diritti umani e di migrazioni, visto anche che il piccolo comune siciliano è stato uno dei porti in cui sono sbarcati più migranti negli ultimi anni.