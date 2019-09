La croce di ferro è tornata sul monte Corno a Gandino: intorno alle 8 di giovedì 5 settembre, un’elicottero dell’Elitellina ha riportato in quota il monumento, replicando al contrario il volo che lo scorso 10 luglio l’aveva portata in paese per la necessaria manutenzione.

Questa croce in ferro domina il Pizzo Corno dal lontano 1925 e si trova a ben 1300 metri di altezza.

Nella mattinata di giovedì 5 settembre, insieme alla croce, ha viaggiato anche un bussolotto in acciaio inox che verrà murato nel nuovo basamento. Vi sono stati inseriti reperti, documenti (la croce fu posata nel 1925, ma ve ne era una preesistente in legno dal 1900), una pietra, una piccola croce proveniente dal Getsemani e documenti relativi all’attuale intervento.

La croce era stata riportata in paese nel mese di luglio ed era stata sottoposta a una serie operazioni specifiche consentendo nel contempo la ricostruzione del basamento in calcestruzzo che era in condizioni particolarmente critiche, tali da compromettere la stabilità della stessa croce.

Alcuni dei volontari al lavoro

I lavori, coordinati dall’architetto Alessandro Noris, sono stati realizzati grazie ad un progetto congiunto tra Pro Loco Gandino, Atalanta Club Val Gandino, Gruppo Alpini Gandino, CAI Val Gandino, Associazione Fanti Gandino, Comune e Unità pastorale di Gandino, Barzizza e Cirano.

Associazioni, volontari e non solo: tutti i cittadini si sono uniti in cordata per ricordare Lorenzo Renzino Rottigni, morto nel giugno 2018, e particolarmente legato alla croce. La Croce del Monte Corno raggiunge 16,29 metri di altezza e 7,50 di larghezza, superando di oltre quattro metri quella del Resegone, posata anch’essa negli anni ‘20.

Il trasporto della croce sul monte Corno

Per raccogliere i fondi necessari ai lavori, è stato lanciato un ultimo appello: per sostenere il progetto è possibile effettuare un bonifico bancario (IBAN IT08S0311153060000000004755 intestato a Pro Loco Gandino all’UBI banca popolare di Bergamo – agenzia di Gandino) con causale “Croce di Corno”; per informazioni rivolgersi al 338-5336162.

Sabato 7 settembre la croce verrà illuminata grazie al nuovo impianto di illuminazione a led realizzato per l’occasione. Domenica 8, alle 10.30, verrà celebrata la tradizionale messa della seconda domenica di settembre per salutare la fine dei lavori e per l’apposizione di una targa commemorativa.