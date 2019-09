Fine Foods & Pharmaceuticals NTM: ricavi per 83 milioni, più 18%

Il Consiglio di Amministrazione di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. Spa, società ammessa alle quotazioni su AIM Italia e tra le prime in Italia nel settore dello sviluppo e della produzione in conto terzi (Contract Development and Manufactoring Organization, ‘CDMO’) di forme solide orali destinate all’industria farmaceutica e nutraceutica, ha approvato venerdì 5 settembre la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2019.

“I risultati conseguiti nel primo semestre 2019 sono il frutto della confermata fiducia che i nostri clienti ripongono in Fine Foods – commenta Giorgio Ferraris, amministratore delegato di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. -. Siamo orgogliosi e soddisfatti dei traguardi raggiunti in questo periodo e ulteriormente motivati dal risultato record del mese di luglio, che ha superato i 20 milioni di euro di fatturato. Siamo però soprattutto soddisfatti della nostra organizzazione che sta gestendo in modo eccellente sia le difficoltà derivanti dell’avviamento di due nuovi stabilimenti che le complesse attività di trasferimento di sito per i prodotti farmaceutici, che prevedibilmente continueranno almeno sino alla fine del 2019. I lavori di ampliamento dei due siti produttivi ci consentiranno di soddisfare la crescente richiesta di volumi aggiuntivi da parte di clienti nuovi ed esistenti e ci porteranno in futuro a miglioramenti in termini di sinergie ed efficienza, anche forti di ordini che, negli ultimi mesi, sono stati superiori alle aspettative e ci hanno richiesto una maggiore allocazione di risorse destinate alla crescita organica. Questi fattori, insieme all’andamento positivo del periodo ci consentono di guardare con fiducia al proseguo dell’anno”.

I Ricavi del primo semestre 2019 sono pari a circa 83 milioni di euro, con un incremento complessivo del 18%, rispetto ai 71 milioni di euro del primo semestre 2018 grazie al contributo positivo di entrambe le aree di business: “Food” e “Pharma”. Non sono state effettuate operazioni di M&A nel corso dell’Esercizio, conseguentemente tale performance risulta attribuibile interamente alla componente di crescita organica della Società.

L’Ebitda si è attestato nell’intorno dei 9,8 milioni di euro e registra un incremento superiore a 1,5 milioni di euro rispetto al medesimo periodo dell’Esercizio precedente.

L’EBIT ammonta a circa 4,3 milioni di euro e mostra un incremento pari a circa 900 mila Euro rispetto al medesimo periodo dell’Esercizio precedente.

Il Risultato Ante Imposte mostra un buon incremento rispetto al primo semestre del 2018 grazie al miglior risultato della gestione caratteristica.

L’Utile Netto è in crescita rispetto al medesimo periodo dell’Esercizio precedente chiudendo a quota 3,2 milioni di euro.

Le Attività Immobilizzate registrano un incremento di circa 3,7 milioni di Euro rispetto all’Esercizio precedente; tale voce accoglie investimenti complessivi per circa 8,3 milioni di Euro, di cui, principalmente, circa 2,1 milioni di Euro destinati alla conclusione delle due importanti opere di ampliamento del sito produttivo farmaceutico di Brembate e del sito produttivo nutraceutico di Zingonia nonchè circa 4,8 milioni di Euro per acquisti di nuovi macchinari ed impianti per aumentare la capacità produttiva di entrambi gli stabilimenti.

La variazione in aumento del Capitale Circolante Netto Commerciale è generata principalmente dalle maggiori rimanenze di magazzino presenti al termine del primo semestre 2019 rispetto a quanto in giacenza al 31 dicembre 2018.

La Società, nel mese di giugno, ha cumulato scorte per far fronte ai numerosi ordini in consegna nei mesi successivi.

La voce Altri Crediti e Debiti mostra un saldo negativo al 30 giugno 2019 principalmente dovuto alla riduzione dei crediti tributari. Infatti, la Società è passata da un credito di imposta al 31 dicembre 2018 ad un debito di imposta (principalmente costituito da IRES) al 30 giugno dopo aver stanziato (e non pagato) nel bilancio intermedio la stima delle imposte correnti di periodo. Inoltre, Fine Foods, ha compensato quota parte del credito IVA ed ha presentato richiesta di rimborso, con la Dichiarazione Annuale IVA, per complessivi 2,7 milioni di Euro.

Il Patrimonio Netto ammonta a 147,5 milioni di Euro, rispetto ai 149 milioni. Il calo è dovuto principalmente alle operazioni di acquisto azioni proprie poste in essere nel primo semestre 2019 nonché alla distribuzione di dividendi deliberata dall’Assemblea del 30 aprile 2019.

La Posizione Finanziaria Netta si attesta ad un valore positivo di circa 39 milioni di Euro. La variazione rispetto all’Esercizio precedente è generata principalmente dai nuovi investimenti realizzati, dal piano di buy-back in corso e dalla distribuzione di dividendi.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

Nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie comunicato al mercato in data 14 dicembre 2018 e avviato in data 19 dicembre 2018 in esecuzione di quanto deliberato dell’Assemblea degli Azionisti del 14 dicembre 2018, Fine Foods ha acquistato sull’AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., alla data del 31 agosto 2019, complessive n. 289.627 azioni proprie pari all’1,2763% del capitale sociale, al prezzo medio ponderato di Euro 10,1532, per un controvalore complessivo

pari a Euro 2.940.627.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Si segnala che, in linea con le politiche gestionali definite nei precedenti periodi ed in previsione di un possibile ingresso in nuovi mercati attraverso iniziative volte ad un rafforzamento dell’organizzazione commerciale, proseguono le iniziative di investimento e sviluppo. In particolare, la Società, nel corso del prossimo semestre, consoliderà la strategia che l’ha caratterizzata negli ultimi anni e che ha dimostrato la propria efficacia nei risultati conseguiti: Fine Foods continuerà, infatti, a puntare alla piena soddisfazione della propria clientela, attuale e potenziale, offrendo un servizio altamente professionale e qualitativamente affidabile. La Società, infine, sta valutando le opportunità che il mercato offre in termini di acquisizioni, per intraprendere un ulteriore percorso di crescita generato dalla possibile integrazione delle proprie attività con quelle commerciali e produttive delle eventuali target individuate.