Festa del Moscato, la pioggia non ferma Debora Villa: “Una serata bellissima”

“È stata una serata speciale e la ricorderò con piacere”. Così Debora Villa commenta la sua partecipazione alla 14esima edizione della Festa del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi giovedì 5 settembre.

L’attrice e comica, già apprezzata dal pubblico televisivo a Colorado e Zelig, è stata protagonista della prima serata della kermesse dedicata al re dei Moscati dove si è esibita con il recital “Venti di Risate”. A causa della pioggia intermittente lo show è andato in scena al teatro di Rosciate, dove un numeroso pubblico ha trovato posti al coperto e si è potuto godere al meglio l’evento. Con la sua spontaneità, ha regalato tante risate e divertimento agli spettatori che avrebbero continuato a seguirla per ore.

In un’atmosfera coinvolgente e disinvolta, ha interagito con grandi e piccoli che hanno apprezzato il suo talento come artista della risata e come improvvisatrice. Debor Villa commenta: “È stata una serata molto divertente: a causa del maltempo ci siamo rintanati tutti nel teatro e ha preso forma uno show molto speciale, come spesso succede nell’emergenza. Me lo ricorderò come una serata molto bella con la grande e straordinaria partecipazione di Andrea, un bambino di sette anni che mi ha fatto da contraltare per un bel po’ di parte dello spettacolo ed è stato veramente simpaticissimo”.

Il recital ha ricevuto molti applausi. L’attrice evidenzia: “Il rapporto con il pubblico è stato bellissimo e credo che questa sensazione sia reciproca: mi sono divertita tanto e ho percepito parecchio divertimento. Adoro il live e secondo me è il format più bello che possa esserci”.

Infine, una curiosità: conosceva già il Moscato di Scanzo? “Non ancora ma lo asssaggerò: sono stata omaggiata di una bottiglia e lo berrò molto volentieri assaporandololo magari con un buon dolcino”.