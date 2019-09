Complimenti dal Procuratore e pane con salame ai sub dell’auto nel lago

Al termine di una giornata infinita, giovedì è stata recuperata la Ford Fiesta inabissata a ottanta metri di profondità con all’interno un cadavere, probabilmente di Rosario Tilotta, scomparso da Scanzorosciate nel 2004.

Merito soprattutto degli uomini della Marina militare di La Spezia, come ha sottolineato in serata il procuratore aggiunto Maria Cristina Rota: “Un grazie particolare ai sommozzatori della Marina e ai nostri Carabinieri che hanno lavorato in ottima sincronia. Non era semplice recuperare la vettura. Da ringraziare anche il privato che ha messo a disposizione gratuitamente la gru”.

Ma non solo i complimenti. Gli esperti sub che hanno estratto la vettura dalle acque del Sebino, una decina di uomini in tutto, all’uscita dal lago, dopo ben 15 ore di lavoro, hanno trovato delle michette imbottite con salame, rigorosamente nostrano. A prepararle sono stati i volontari della Croce Rossa, che dalla mattina hanno allestito un gazebo con generi di prima necessità per gli uomini che hanno iniziato a immergersi dalle prime luci dell’alba.

L’operazione è stata lunga e complicata. Ad assistere all’insolito intervento anche tanti curiosi. Abitanti della zona, ma non solo, alcuni presenti dall’inizio alla fine. Una giornata insolita per la tranquilla Tavernola, balzata suo malgrado agli onori della cronaca nazionale.