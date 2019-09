Atalanta, per la Serie A staccati 13mila abbonamenti; Champions a quota 15.200

Arrivano nuovi numeri dalle due campagne abbonamenti promosse dalla società Atalanta per Serie A e Champions League.

Per il campionato i tifosi nerazzurri che hanno scelto di acquistare il tesserino stagionale sono quasi 13mila, 12.961 per l’esattezza alle 20 di giovedì 5 settembre.

Per la Champions, invece, alle 20 del 4 settembre sono stati sottoscritti 15.297 abbonamenti. Sono esauriti i settori Primo Verde, Primo Blu e Primo Arancio (ad eccezione della Tribuna Arancio).

Per la massima competizione europea è stato inizialmente aperto solo il primo anello di San Siro (26mila posti in totale). Per la vendita libera dei singoli biglietti dei match (quello col Manchester City, soprattutto) potrebbe essere messo a disposizione anche il secondo anello, ad esclusione delle due curve: saranno sicuramente lasciati vuoti il secondo anello verde (curva nord, Inter) e il secondo anello blu (curva sud, Milan) per evitare problemi di ordine pubblico.