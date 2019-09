Atalanta, continua l’operazione rinnovi: firme in arrivo per Gosens e Sportiello

Continua l’operazione rinnovi in casa Atalanta. Dopo gli adeguamenti regalati a capitan Gomez e a Ilicic a inizio estate, Sartori e Percassi stanno incontrando agenti e giocatori nerazzurri per ritoccare qualche contratto.

Notizia di venerdì 6 settembre è che pare imminente l’accordo per il prolungamento dell’accordo tra il club e Robin Gosens: così, tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, l’esterno classe ‘94 rinnoverà il proprio contratto legandosi ai nerazzurri per almeno un’altra stagione (2022 l’attuale scadenza).

Sarà una sorta di premio per il tedesco, che in estate è rimasto nonostante le due offerte ricevute dallo Schalke 04 che lo voleva portare in Bundesliga, nel suo paese. Non era il momento giusto, deve aver pensato Gosens, perché a Bergamo c’è una storica Champions League da giocare con l’Atalanta, meglio se da protagonista.

Rinnovo in arrivo anche per Marco Sportiello, rientrato sotto le Mura dopo i prestiti con Fiorentina e Frosinone: il contratto valido fino al 2021 verrà allungato di ulteriori 12 mesi, con ingaggio da 500mila euro più bonus.

Il prossimo, poi, sarà quasi certamente Timothy Castagne. Anche il belga ha il contratto in scadenza nel giugno del 2021: sono in arrivo prolungamento e ritocco dell’ingaggio.