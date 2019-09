Treviglio, Stazione Ovest pronta ad ottobre con novità: spazi comunali per i consiglieri

La Stazione Ovest di Treviglio sarà presto nuovamente operativa e sono in arrivo grosse novità per quanto riguarda l’edificio centrale.

I lavori di riqualifica dell’immobile, iniziati da RFI ormai da diversi mesi, stanno procedendo spediti e, salvo imprevisti, entro fine ottobre verrà ufficialmente riaperta al pubblico la storica struttura, avviata nel lontanissimo 1908. In questi mesi, in cui il servizio è stato comunque garantito, i pendolari hanno potuto usufruire di una “Temporary Station” allestita nelle adiacenze della struttura mentre da ottobre potranno tornare a pieno regime nella Stazione “ordinaria”.

“Gli operai stanno terminando le ultime finiture e a breve metteremo qualche arredo – ha sottolineato il sindaco di Treviglio Juri Imeri – Arriverà poi la fase due dei lavori, con la messa in posa delle coperture sulla parte esterna della stazione una sul sottopasso, in modo da garantire protezione anche in caso di pioggia. Siamo già ora a circa l’80% dei lavori ed entro fine ottobre il tutto dovrebbe essere consegnato”.

Le buone notizie, però, non terminano qui. Come confermato dallo stesso primo cittadino i piani superiori della struttura e la Temporary Station verranno dati da Rete Ferroviaria Italiana in gestione per 9 anni al comune, e al loro interno troveranno posto le associazioni e anche la cosiddetta “Sala dei consiglieri”, uno spazio dove le varie commissioni cittadine e i vari consiglieri possono organizzare incontri e conferenze stampa. L’attuale sala, situata in piazza Cameroni, non verrà dismessa ma sarà “consegnata” all’assessorato alla cultura e al vicino Museo Explorazione, che la utilizzeranno per manifestazioni ed eventi a carattere culturale.

“Nella mattinata di mercoledì 4 settembre abbiamo deliberato il ‘via libera” al comodato d’uso con RFI per i locali posti al primo piano della Stazione Ovest – ha rivelato Imeri – La novità è quella legata alla Temporary Station, che passerà ora nelle mani del comune. Negli spazi al primo piano verrà spostata la saletta dei consiglieri che attualmente ha sede in piazza Cameroni, sposteremo li le commissioni e altri gruppi di lavoro;, diventerà quindi una sede esterna del comune, sia per garantire movimento in una zona strategica, sia perchè l’edificio ha un certo pregio e ci teniamo che venga utilizzato anche per questi scopi. I restanti due ‘lotti’ presenti al piano superiore verranno probabilmente affidati a delle associazioni cittadine: emaneremo una manifestazione d’interesse in merito, anche se con alcuni gruppi cittadini stiamo già discutendo di questa opportunità”.

In cambio delle sale poste al primo piano – circa 190 metri quadri più i servizi igienici – e alla Temporary Station, il comune si impegna alla pulizia dell’area dell’edificio e delle banchine e alla gestione della sala d’attesa, con l’apertura mattutina e la chiusura notturna garantita.