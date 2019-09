Speciale Maurizio Costanzo Show dedicato a Mike Bongiorno: la tv del 5 settembre

Per la prima serata in tv, giovedì 5 settembre su Canale5 alle 21.20 andrà in onda Maurizio Costanzo show – “Allegria”, per ricordare Mike Bongiorno a dieci anni dalla scomparsa, l’8 settembre 2009, Maurizio Costanzo e Gerry Scotti, ripercorreranno la sua carriera. Tra gli ospiti: il figlio di Mike, Nicolò, Sabina Ciuffini, Paola Barale, Antonella Elia e Vittorio Sgarbi.

RaiUno alle 21.25 riproporrà la fiction “Don Matteo 11”, con Terence Hill, Nino Frassica e Mariasole Pollio. Verrà proposto “Il bambino di Natale”: quando Cosimo viene ricoverato in ospedale, la situazione è decisamente grave. Il maresciallo Cecchini però non si arrende.

Spazio all’attualità e alla politica su La7 dove alle 20.35 ci sarà una nuova puntata di “In onda”, il talk-show condotto da Luca Telese e David Parenzo.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Captain America: il primo vendicatore”, con Chris Evans; su RaiTre alle 21.20 “Beata ignoranza”, con Marco Giallini e Alessandro Gassmann; su Rete4 alle 21.25 “The water diviner”, di e con Russell Crowe; su Italia1 alle 21.20 “Hunger games: il canto della rivolta parte 2”, con Jennifer Lawrence; e su Tv8 alle 21.30 “Hitch – Lui si che capisce le donne”, con Will Smith.

Ancora, su Canale Nove alle 21.25 “Ted Byndy – Nella mente di un serial killer”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Total Recall – Atto di forza”; su La5 alle 21.10 “Il gusto dell’amore”, con Nora Tschirner; su Iris alle 21 “Gambit”, con Colin Firth; e su Italia2 alle 21.15 “Selvaggi”, con Ezio Greggio e Leo Gullotta.

Spazio alla lirica su Rai5 che alle 21.15 proporrà il concerto “Antonio Pappano e Joyce Didonato”. È un incontro artistico speciale, costellato di grandi successi insieme, quello tra Antonio Pappano e Joyce DiDonato, il mezzosoprano statunitense, tra le star più richieste e acclamate delle scene mondiali e specialista del repertorio belcantistico.

Su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”, con Kevin McKidd. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Non hai fatto niente”, “Puoi guardare (Ma è meglio non toccare)”, “Dove sono tutti” e “Non è affar tuo”. Nel primo, Owen e Riggs si occupano di un uomo che è rimasto gravemente ferito durante il crollo di un edificio. Nel secondo, Arizona, la Bailey e la Wilson sono in auto per andare a effettuare una visita a domicilio molto particolare: la loro paziente è Kristen, una ragazza che si trova in carcere ed è incinta. Nel terzo, Meredith e Maggie scoprono che il processo di Alex è stato cancellato. Nel quarto, Owen si deve occupare di una donna, giunta in pronto soccorso pericolosamente avvolta nel filo spinato.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.20 il telefilm “Criminal minds”, con Thomas Gibson e Matthew Gray Gubler; su Mediaset Extra alle 21.15 il meglio di “Resto umile World show”; e su Real Time alle 21.10 il reality “Vite al limite”.