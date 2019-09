“Sotto il Monte, il verde pubblico? Abbandonato a se stesso”

Il problema del verde pubblico non curato colpisce questa volta Sotto il Monte.

Spettabile redazione di BergamoNews,

nei giorni scorsi ho letto alcuni vostri articoli pubblicati in merito a zone di Bergamo che si lamentavano di una scarsa cura del verde, purtroppo devo informarvi che queste problematiche non si limitano ad una grande città come Bergamo, ma colpiscono anche piccoli paesi come Sotto il Monte Giovanni XXIII.

C’è da segnalare il giardino della scuola primaria (edificio completato da pochi mesi). Questo spazio si affaccia sul viale principale di Sotto il Monte (Viale Pacem in Terris), il viale lastricato in pietra che porta alla chiesa ed è proprio di fronte alla Casa del Pellegrino, dove tanti dei turisti giunti a Sotto il Monte per visitare i luoghi di Papa Giovanni si fermano a chiedere informazioni. Sicuramente non è una bella cartolina, sembra un edificio in un completo stato d’abbandono.

C’è poi un collegamento pedonale – anche questo completato da pochi mesi – che unisce due parcheggi molto vicini alla chiesa e utilizzati dalle tante persone che giungono a Sotto il Monte per le messe, ormai pare di entrare in una piccola giungla. A parole tutti vogliono aumentare il turismo e la visibilità del nostro bel paesino, ma se poi ci presentiamo in questo modo non ne facciamo una bella figura. Nel mese di agosto, visto il periodo vacanziero, tante persone sono giunte a visitare Sotto il Monte, meriterebbero un’accoglienza migliore.

Cordiali saluti

Lettera firmata