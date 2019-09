Ragazzo investito a Endine Gaiano: grave, arriva l’elisoccorso

Ancora non è chiara la dinamica di quanto successo giovedì pomeriggio, 5 settembre, in via Nazionale a Endine Gaiano.

Secondo le primissime informazioni, un giovane di 18 anni sarebbe stato investito e trasportato in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni, dunque, sarebbero gravi.

Sul posto, poco dopo le 15, si sono precipitate l’ambulanza e l’elisoccorso. Allertati anche i carabinieri di Clusone per verificare l’accaduto.

Seguono aggiornamenti