Prova di selezione per accedere a Its Biotecnologie

Martedì 17 settembre nuova occasione per accedere ai percorsi post-diploma di ITS Nuove Tecnologie della Vita. I corsi ITS sono a numero chiuso, vedono una forte presenza delle aziende e alla loro conclusione registrano un tasso di occupazione superiore all’80%.

L’offerta formativa?

I corsi ITS in Biotecnologie industriali, Chimica industriale, Elastomeri e PTFE, Impianti chimico-farmaceutici ed il percorso IFTS in Informatica biomedicale 4.0

I requisiti?

– Diploma di istruzione secondaria o diploma professionale integrato con un’annualità di percorsi IFTS, o altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo

– Residenza o domicilio in regione Lombardia

In cosa consiste?

Test d’ingresso, colloquio motivazionale, valutazione Curriculum.

Come iscriversi?

Sul sito www.fondazionebiotecnologie.it, sezione Prove di Selezione

Chiusura iscrizioni: 15 settembre alle 12.