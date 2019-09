Oxo, alla StraBergamo visite gratuite per la prevenzione dei problemi visivi

Da sempre per Oxo, leader nei prodotti di ottica e optometria, il benessere visivo dei propri clienti è fondamentale. Per mantenere fede a questo importante obiettivo, ha siglato una partnership con Lions International. Si tratta di una collaborazione con una forte radice comune e un progetto condiviso: Oxo e Lions raccolgono occhiali usati restituendo la visione a persone in difficoltà e in aree disagiate del mondo.

Inoltre, in occasione delle giornate della vista, ogni anno Oxo mette a disposizione la professionalità dei suoi ottici optometristi per effettuare gratuitamente test visivi a chiunque lo desiderasse. Considerando che oltre l’83% delle informazioni che il nostro cervello elabora passa attraverso la vista, si può facilmente capire quanto sia importante prevenire le patologie oculari.

Al villaggio della “StraBergamo”, che sarà allestito da venerdì 13 a domenica 15 settembre sul Sentierone, grazie al Truck OXO On The Road chiunque vorrà potrà sottoporsi a una visita oftalmologica gratuita.

Alcuni ottici optometristi di Oxo saranno impegnati a bordo di un van per eseguire test visivi gratuiti e misurare le gradazioni degli occhiali in uso. I cittadini quindi sapranno se i loro occhiali sono ancora adeguati al loro difetto visivo o se sarebbe opportuno aggiornarli: riceveranno i dati dei loro test e potranno utilizzarli come guida per eventuali esami e visite.

Sostenere i progetti di prevenzione e sensibilizzazione è per Oxo, oltre che un impegno sociale doveroso, una scelta imprescindibile, e un elemento di differenziazione e rafforzamento dei valori mutualistici di solidarietà e cooperazione che da oltre 25 anni la caratterizzano.

Per avere maggiori informazioni:

www.strabergamo.it

– Info iscrizione online: http://www.strabergamo.it/iscrizione-online/

– Info iscrizione offline: http://www.strabergamo.it/iscrizioni-2/

– Programma: http://www.strabergamo.it/programma/

– Sponsor: http://www.strabergamo.it/partner/