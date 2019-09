Efi Reggiani coinvolge gli studenti dell’università con un contest

EFI Reggiani, leader in innovazione e sviluppo di tecnologie per il mercato tessile con oltre 70 anni di esperienza e di ricerca costante nell’eccellenza tecnologica, ha indetto un contest per la realizzazione del nuovo video corporate tra gli studenti del Master in Marketing Management per l’Impresa Internazionale della Scuola di Management dell’Università degli Studi di Bergamo.

L’intenzione dell’azienda è di portare una ventata di freschezza grazie al contributo di menti giovani e creative e al contempo offrire loro un’opportunità di un’esperienza autentica in azienda.

“Il contest si inserisce in un quadro più ampio di partnership tra EFI Reggiani e le Università – afferma Adele Genoni, vicepresident / general manager di EFI Reggiani – Si tratta di un’enorme opportunità per gli studenti e per l’azienda al tempo stesso, che attraverso uno scambio di conoscenze e competenze innesca un circolo virtuoso proficuo per tutti gli attori in gioco”.

All’iniziativa hanno partecipato 20 studenti divisi in 5 gruppi e dopo una selezione in 2 step, le due squadre finaliste sono state invitate nella sede di Grassobbio (BG) per esporre i loro progetti davanti a una Giuria e successivamente premiate.

Gli studenti avranno inoltre la possibilità di realizzare insieme a un videomaker professionista il video stesso, partecipando all’evoluzione delle loro idee dal concept alla realizzazione di un video vero e proprio.

“La collaborazione con EFI Reggiani è attiva da tempo e rappresenta uno degli esempi di sinergia che la SDM School of Management dell’Università di Bergamo negli anni ha saputo creare con le aziende del territorio – spiega il professor Mauro Cavallone, direttore del master e docente di Marketing, Marketing internazionale e Marketing Strategies presso l’Università degli Studi di Bergamo – L’impegno di SDM per creare costante rapporto con le aziende che operano nella nostra provincia permette oggi di essere un vero ponte verso il mondo del lavoro per i propri studenti”.