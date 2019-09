Con una chitarra in centro a Bergamo: Renga canta in via XX Settembre tra i passanti stupiti

Qualcuno si è fermato per guardare meglio, qualcun altro ha invece capito al volo e ha subito tolto lo smartphone per un video o una foto, altri si sono semplicemente girati per vedere chi fosse quel bell'uomo barbuto che stava cantando nel pieno centro di Bergamo. Di certo il passaggio di Francesco Renga in via XX Settembre non è passato inosservato.

Il cantautore bresciano nei giorni scorsi (quando, di preciso, non si sa: il video è stato pubblicato sul suo profilo Instagram lunedì 2 settembre) è passato nel cuore di Bergamo per promuovere il suo "L'altra metà tour" che, dal prossimo 8 ottobre, lo porterà in molte città d'Italia.

Anche al Teatro Creberg, il 23 e il 24 ottobre.

Renga in via XX Settembre si è fatto accompagnare da Fulvio Arnoldi, cantautore, musicista e chitarrista della sua band: insieme hanno suonato e cantato il singolo "Nuova luce" che l'ex voce dei Timoria porterà anche sul palco bergamasco.