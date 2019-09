Città Alta a misura di pedoni e carrozzine: “scivoli” a Sant’Agostino e San Giacomo

Un primo ok dalla Soprintendenza è già arrivato, per l’altro si attende fiduciosi: il Comune di Bergamo inizierà nei prossimi giorni, tra la fine della settimana e l’inizio della nuova, alcuni lavori di messa in sicurezza di marciapiedi e attraversamenti pedonali di città alta.

Uno dei più rilevanti, a livello di novità, è quello che abbatterà la barriera architettonica oggi esistente sotto la porta di Sant’Agostino e permetterà l’accesso alle mura verso lo spalto di San Michele anche ai disabili e alle mamme coi passeggini.

In corrispondenza delle scalette verrà realizzato uno scivolo in ferro che con estrema semplicità faciliterà l’accesso delle carrozzine.

“Sono sicuro che sarà un intervento gradito – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Brembilla – Speriamo di riuscire a fare lo stesso anche a Porta San Giacomo, con una soluzione leggermente diversa che eviterà ai pedoni di esporsi sulla sede stradale”.

In questo caso, ed è qui che ancora manca il via libera da parte della Soprintendenza, scale e pericoli si potrebbero bypassare con una sorta di balconcino in ferro di collegamento tra i due lati.

“Se dovessimo portare a compimento anche quello – sottolinea Brembilla – renderemmo le mura completamente percorribili in sicurezza per tutti fino a Colle Aperto”.

Accanto agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, i lavori interesseranno anche marciapiedi, attraversamenti pedonali e fermate del bus.

Partendo dal basso, alla confluenza tra viale Vittorio Emanuele II e via Pignolo sarà realizzato un attraversamento oggi inesistente, con tanto di isola salvagente.

Saranno sistemate anche le connessioni pedonali da viale Vittorio Emanuele II e via Porta Dipinta attraverso Porta Sant’Agostino, con l’intenzione di chiudere il cerchio con altri tra via Porta Dipinta e la ex chiesa, dalla fontana fuori dalla Porta e verso gli spalti delle mura.