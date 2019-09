Sono iniziate all’alba di giovedì le operazioni di recupero della Ford Fiesta con all’interno un cadavere incagliata a 80 metri di profondità nel lago d’Iseo. L’auto appartiene a Rosario Tilotta, scomparso da Scanzorosciate nel 2004. Non è ancora stato possibile stabilire se il corpo sia il suo, anche se gli elementi sono diversi.

A Tavernola Bergamasca, la zona in cui due su hanno avvistato la vettura nei giorni scorsi, sono presenti gli uomini della marina militare di La Spezia, due motovedette, il personale sanitario del 118, e i carabinieri del comando provinciale, con il colonnello Paolo Storoni che coordina le operazioni.

Il piano è iniziato lunedì con diverse perlustrazioni del fondale per capire la posizione della vettura. Giovedì all’alba il via all’imbragatura del mezzo, che dovrebbe essere riportato in superficie entro il pomeriggio.

Un passaggio delicato quello della risalita, in quanto il cadavere all’interno dovrà poi essere esaminato per capire il motivo del decesso. L’autopsia è stata affidata all’anatomopatologa Cristina Cattaneo, la stessa che aveva lavorato al caso di Yara Gambirasio.

Il magistrato Giancarlo Mancusi al momento non esclude alcuna ipotesi, dall’omicidio, al suicidio, fino all’incidente stradale.

Martedì la moglie di Tilotta, l’albanese Elva Kurti, che risultava introvabile, ha contattato i carabinieri di Bergamo e si è detta disposta a raccontare come sono andate le cose 15 anni fa, quando denunciò la scomparsa del marito.