L’innovazione digitale torna protagonista a Bergamo. Sabato 7 e domenica 8 settembre al Lazzaretto si terrà la seconda edizione di “Download Innovation It Conference & Festival”, l’evento dedicato alle nuove frontiere dell’hi-tech.

L’iniziativa, a ingresso libero e gratuito, è promossa da Sorint.lab, azienda bergamasca leader nella Digital Transformation, in collaborazione con il Comune di Bergamo e Bergamo Smart City. Il programma è ricco di appuntamenti e si rivolge a tutto il pubblico: grandi e piccoli, ragazzi e famiglie, giovani e meno giovani, con proposte sia per i più esperti sia per chi semplicemente vuole scoprire gli ultimi sviluppi delle nuove tecnologie.

Saranno due giorni di talks, laboratori e appassionanti sfide come la 24 ore no stop di Hackathon per individuare soluzioni che semplifichino la gestione dei servizi di pubblica utilità (con in palio 5mila euro) e la 30 ore no stop di Game Jam, la gara per realizzare un videogioco innovativo. Inoltre ci sarà abbondante spazio per il mondo dei videogames, degli eSports e dei droni, ma anche per sperimentare la realtà virtuale.

Trattandosi di un festival non mancherà buon cibo, con 7 food truck che offriranno cucina gourmet alla portata di tutti. Per creare la giusta atmosfera ci sarà tanta musica con l’obiettivo di valorizzare i talenti del territorio: sabato si esibiranno Emit, Long White Clouds, Pau Amma e Vanarin, mentre domenica i Go Kartoon, Christian Frosio, Norsemen e Caryllon.

Per i bambini verranno organizzati laboratori per apprendere i fondamenti della programmazione e realizzare un semplice videogioco, ma anche per conoscere la stampa 3D, la programmazione Python, classici giochi da tavolo in versione virtuale e in inglese.

A inaugurare la manifestazione sarà il concerto di apertura del festival venerdì 6 settembre alle 20.30 che vedrà alternarsi Calabi, nuovo progetto artistico di Andrea Rota, l’instrumental hip hop degli Otu e il sound eletctro – psichedelico dei Sonars. Sempre venerdì, dalle 8.30 alle 17, si terrà “Download 4Leaders”, giornata su invito e iscrizione che intende essere di ispirazione, formazione ed esperienza per gli addetti ai lavori e i leader del settore.

“Download Innovation”, che si svolgerà anche in caso di pioggia, avrà i seguenti orari di apertura: venerdì dalle 20.30 alle 24 per il concerto di apertura; sabato dalle 10 alle 24 e domenica dalle 11 alle 24.

Ecco il programma.

Sabato 7 settembre

AUDITORIUM

ore 10.00

Inaugurazione

con Giorgio Gori, sindaco del Comune di Bergamo, Giacomo Angeloni, Assessore all’Innovazione del Comune di Bergamo, Luca Pedrazzini, Direttore Generale Sorint.lab, Chiara Marilli, People Development Responsible Sorint.lab

ore 10.30

Bergamo tra le prime Smart City Italiane. I Comuni punti di riferimento dell’Innovazione

In pillole saranno presentati i progetti che hanno fatto di Bergamo un punto di riferimento dell’innovazione nella Pubblica Amministrazione.

Con Gianni Dominici, Direttore Generale di Forum PA e Giacomo Angeloni, Assessore all’Innovazione Comune di Bergamo

Crowdfunding Civico: un esperimento riuscito

Un’iniziativa promossa da Bergamo Smart City, grazie alla quale hanno preso vita, con il contributo dei cittadini, 5 importanti progetti di innovazione sociale.

A cura di Bergamo Smart City

ore 14.00

I servizi digitali del Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Bergamo

Per un’impresa essere digitale oggi significa affrontare un cambiamento di strumenti, servizi e soprattutto processi che le permettano di affacciarsi sul mercato con velocità, semplicità e trasparenza. È per questo che la Camere di Commercio di Bergamo offre alle imprese dati, documenti e servizi in modalità digitale per aiutarle nel passaggio verso la digitaltrasformation.

L’incontro sarà inoltre l’occasione per presentare le attività del Punto Impresa Digitale con i suoi servizi, volti a migliorare la digitalizzazione delle imprese in ambito 4.0.

A cura di Digital Promoter del Punto Impresa Digitale

ore 14.45

Internet Sociale e Smartphone in famiglia: tra falsi miti e pericoli reali

Con Gianluigi Bonanomi, formatore sulla comunicazione digitale

ore 15.30

Isola Digitale: un concentrato di tecnologia per Smart City e piste ciclabili

Con Furio Pradella, CEO di Pradella Sistemi S.r.l.

ore 16.00

Le tecnologie digitali per l’inclusione delle persone disabili: Accessibilità e Disabilità

Con Ennio Paiella e Roobi Roobi, Fondazione ASPHI Onlus

ore 17.00

QXQ: un’esperienza di innovazione sociale

Con Giacomo Angeloni, Assessore all’Innovazione Comune di Bergamo, Mario Beltrame, Alessandro Cotrufo, Adriana Pilarska, QXQ

IT CONFERENCE – IT SESSION (principali appuntament

ore 11.00, Innovation room

Le migliori opzioni per eseguire un serverless framework all’interno di Kubernetes con Knative.

Con Luigi Leoni, Software & DevOps Architect

ore 13.00, SRE room

Come Red Hat e l’open source stanno stabilendo soluzioni scalabili e modulari nel business del IoT – Internet of Things.

Con Luca Gabella, EMEA Business Development Manager for IoT @ Red Hat

ore 14.00, SRE room

Come la piattaforma OpenShiftKubernetes ci permette di costruire applicazioni innovative generando nuove esperienze da offrire ai consumatori.

Con Anton McConville, Design and Development Manager – IBM Digital

ore 16.00, Developer room

Un approccio pratico e ragionato per configurare un’infrastruttura di Continuous Interation su Kubernetes.

Con Simone Rota, Senior Software Developer Sorint Lab

ore 17.00, SRE room

La Deep Neural Networks ha conquistato i regni della Computer Vision, Speech Recognition, Games Playing and Natural Language Processing. Un tour in questa incredibile tecnologia.

Con Gianluca Gerard, CTO Sorint.Tek

AREA HACKATHON

24 ore no stop di Hackathon (Hacker + Marathon) in collaborazione con il Comune di Bergamo e Confindustria Bergamo: una sfida di due giorni per individuare soluzioni innovative ed efficaci che semplifichino le pratiche di gestione nei servizi di pubblica utilità e facilitino la reperibilità di informazioni e servizi offerti.

ore 13.00 formazione team

ore 14.00 annuncio tema della competizione

AREA GAME JAM

Game Jam dei Mille: la gara di 30 ore no stop per realizzare un videogioco innovativo che vedrà coinvolti game designer, programmatori, grafici, musicisti, marketer, videomaker, scrittori, psicologi, matematici e fisici, per l’occasione premiati in varie categorie: migliori grafiche 2D e 3D; migliore colonna sonora; migliore game design; miglior realizzazione tecnica; miglior sceneggiatura; miglior gioco più completo, più innovativo e più trash.

ore 11.00 formazione team e annuncio tema della competizione

ore 15.30 e 18.30 Game Jam Player Tour, con Marco Bolis, Francesco Blandino, Cesare Pizzi, Game Jam Team

LABORATORI

ore 10.00 (8-10 anni), Lab 2

A Coding Adventure

Per i più piccoli avvicinarsi al mondo del digitale con il coding significa comprensione di concetti complessi attraverso il gioco e la meraviglia.

A cura di Plat1 Academy

ore 10.30 e 16.30 (da 16 anni), Lab 1

Come sopravvivere ai software proprietari

Il workshop spiegherà ai partecipanti perché può essere pericoloso, inefficiente e gravoso per il portafoglio usare software proprietario (soprattutto se ottenuto illegalmente) e perché invece è importante trattare i nostri dati con software liberi e formati di file standard e aperti. Sarà inoltre mostrato come sostituire buona parte dei software proprietari che normalmente si trovano su un PC a scaffale con i loro corrispettivi liberi.

A cura di BgLug

ore 12.00 e ore 15.00 (11 – 25 anni), Lab 1

Chess Lab

C’era una volta un castello abitato da un re tutto nero… che sfiderà giovani e giovanissimi giocatori a conquistare più pedoni possibili nel tempo di una storia, insegnando a fare il salto ad ostacoli con un cavallo e a dar battaglia al re con i pedoni, arrivando a fare scacco matto in una sola mossa! Questi e altri giochi saranno proposti dal maestro Salvatore Ventura.

Con Salvatore Ventura, Istruttore Nazionale FSI-CONI e Maestro di scacchi FSI del Circolo Scacchistico Excelsior

ore 12.00, Lab 2

Coding per genitori e insegnanti

Breve sessione tecnica di formazione mista a laboratorio pratico, in cui genitori e insegnanti potranno scoprire/approfondire il coding testuale con Atomic.

Con Francesco Cortesi, Co-Founder di BerGAME

ore 12.00 e 16.00 (da 8 anni), Lab 3

English Test for adults, teen & children +8

Con Peter Anderson, Anderson House

ore 14.30, Lab 2

A Python Game

I giovanissimi partecipanti proveranno a sviluppare un videogioco con un linguaggio di programmazione professionale: Python.

A cura di Plat 1 Academy

ore 16.00 e ore 18.00, Lab 1

Potenzialità del mondo 3D printing – Talk

Con Mattia Agazzi di FabLab

ore 16.30 (da 8 a 13 anni), Lab 2

Coding testuale per bambini

Con Francesco Cortesi, Co-Founder di BerGAME

EXPERIENCE AREA

– Corner Incubatore d’Impresa di Bergamo e Punto di Impresa Digitale a cura di Bergamo Sviluppo

– Tóncc virtuale, un gioco in evoluzione

– Card Games: Weiss Schwarz con Davide Dossena Campione italiano ed europeo di Weiss Schwarz

– La biblioteca è un mondo digitale tutto da scoprire a cura di Rete Bibliotecaria Bergamasca

– Demo Proxima con Fabrizio Marini, Master Principal Sales Consultant and Innovation Solution Team

– Stampa 3D con Mattia Agazzi, FabLab

– English is Fun! for children aged 3 to 7 con Peter Anderson, Anderson House

– Tóncc x töcc a squadre

– Spazio retrogame a cura di Retrogaming Bergamo & Andrea Morlacchi

– Crittografia seriale a cura di Boon

– Table Games a tema tecnologico-fantascientifico a cura di Ludiverso – La Tana dei Goblin Bergamo

LAN ROOM

Il Virtual Reality Point dove vivere esperienze di guida o provare a muoversi nello spazio, grazie ai due simulatori di realtà virtuale. Non è finita: per gli appassionati sono previste 10 postazioni pc, tutte dedicate al gaming.

A cura di Ak Informatica

eSport, gli sport elettronici competitivi, per sfidarsi in match senza esclusione di colpi ai celebri videogiochi: Fortnite, League of Legends, Overwatch, Hearthstone, Magic Arena, Apex, Fifa 19, Tekken 6.

A cura di Ak Informatica

Talk su l’eSport e la sua diffusione a livello nazionale, sfide al videogioco LOL – League of Legends con pubblico o a show match finale tra due squadre professioniste.

A cura di Milan University Gamers dell’Università Statale di Milano

AREA DRONI

ore 10:00, 11:00, 12:00, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30

Uno spazio per imparare a pilotare droni, assistiti da un istruttore professionista. I partecipanti devono essere maggiorenni.

A cura di GeoSkyLab

SPAZIO KIDS

Uno spazio con divertenti attività per intrattenere i più piccoli:

10:00 Sale Colorato

11:00 Trucca Bimbi

12:00 Pittori

14:30 Trucca Bimbi

15:00 Pittori

10:00-16:30 Caccia ai pezzi per costruire un PC funzionante.

AREA RUGBY

11.00 – 12.00 e 15.00 – 16.30 Divertirsi con la palla ovale (5-14 anni)

16.30 – 17.30 Quando il gioco si fa duro, la Prima Squadra inizia a giocare

17.30 – 18.30 Rugby per tutti

AREA CONCERTI

Ad aprire la manifestazione, venerdì 6 settembre il concerto di Calabi, il nuovo progetto artistico di Andrea Rota, già voce dei Plastic Made Sofa. A seguire l’instrumental hip hop degli Otu e il sound eletctro – psichedelico dei Sonars.

Sabato 7 settembre, il week end musicale prosegue con Emit, Long White Clouds, Pau Amma e Vanarin.

Domenica 8 settembre

AUDITORIUM

ore 11.00

Scambiare tempo ora è più facile: a un anno di distanza il portale sviluppato da Sorint.lab è realtà

Presentazione del portale open source www.portaledeltempo.it sviluppato da Sorint.lab per automatizzare e gestire le operazioni di cambio delle Banche del Tempo. Con Simona Lazzaroni, Presidente Officina del tempo – Coordinamento delle banche del tempo di Bergamo e Provincia, Cinzia Maffeis, Banca del tempo ScambiatempoRedona, Michela Noris, Banca del tempo Zanica, Cinzia Colusso, Vicepresidente Rete delle Banche del tempo di Lombardia, Giacomo Angeloni, Assessore all’Innovazione Comune di Bergamo, Sorint.lab.

ore 11.45

La risposta delle biblioteche alla sfida della cultura open.

Con Silvia Franchini, Rete Bibliotecaria Bergamasca

ore 12.15

Se ci pensi… è tutta un’altra cosa

Moltissime sono le tematiche affrontate da Geracitano: dal cyberbullismo al sexting, dall’imprudente diffusione dei propri dati personali all’infatuazione di una vita virtuale.

Con Domenico Geracitano, ideatore del progetto Diario per una vita migliore

ore 14.00

Cos’è l’Informatica?

Con Mattia Monga, Università degli Studi di Milano Dipartimento di Informatica Informatica e Tullio Vardanega, Università di Padova

ore 15.00

Premio GF Marilli: presentazione progetti e premiazione concorso scolastico

ore 16.30

Premiazione Hackathon

Saranno svelati i vincitori di questa seconda edizione: ai vincitori per la “Miglior Idea” e “Miglior Implementazione” sarà dato un premio in denaro di 2.500 euro per ognuna delle due categorie.

ore 18.00

Il mitico spettacolo, “musical da fermi” della compagna Aedopop che vede in scena due persone (un attore ed un musicista) che alterneranno racconti e canzoni tratte dal libro “Mitico” a gag comiche ed interazioni con il pubblico.

ore 19.00

Premiazione Game Jam dei Mille

Si chiude la prima Game Jam dei Mille, la gara di 30 ore no stop per realizzare un videogioco innovativo. Saranno premiati i migliori di nove categorie di valutazione.

IT CONFERENCE – IT SESSION (principali appuntamenti)

ore 11.00 developer room

Alla scoperta di Agola, la piattaforma open source CI/CD e delle sue più avanzate applicazioni.

Con Simone Gotti, Open Source Software Engineer and Architect Sorint.lab

ore 13.00 developer room

Il racconto di come sono nati i concetti di base dell’infrastruttura cloud native e dello sviluppo del software.

Con Alessandro Vozza, Senior Software Engineer at Microsoft

ore 14.00 Innovation room

Capire Amazon Web Services e tutte le potenzialità del servizio cloud attraverso il caso Enel.

Con Alessandro Gambirasio, Solutions Architect @ AWS

Ore 14.00 SRE room

Il fondatore di NextCloud darà risposta sul futuro e le strade possibili dell’open source.

Con Frank Karlitschek, Founder and managing director @Nextcloud GmbH

Ore 17:00 SRE room

Cosa sono i Service Meshes e cosa consentono di fare agli sviluppatori?

Con Giuseppe Iannelli, Linux System Engineer and Certfied Kubernetes Admnistrator

HACKATON AREA

Si conclude la 24 ore no stop di Hackathon (Hacker + Marathon): i partecipanti potranno presentare i progetti ideati per individuare la migliore soluzione innovativa che semplifichi le pratiche di gestione nei servizi di pubblica utilità.

ore 16.30 premiazione, auditorium

GAME JAM AREA

Si chiude la prima Game Jam dei Mille.

ore 11.00 e 14.00 Game Jam Player Tour, con Marco Bolis, Francesco Blandino, Cesare Pizzi, Game Jam Team

ore 19.00 Premiazione, Auditorium

LABORATORI PER BAMBINI E RAGAZZI

ore 11.00 (da 11 a 14 anni), Lab2

A Python Game

A cura di Plat 1 Academy

ore 11.00 (da 16 anni), Lab3 e ore 16.00 (da 16 anni), Lab1

Come sopravvivere ai software proprietari

A cura di BgLug

ore 11.30, Lab1

Coding “Wikipasta” per insegnanti e Tutor

A cura di ALaDDIn, Laboratorio di Divulgazione e Didattica dell’INformatica

ore 13.00, 15.30 e 18.00, Lab1

Potenzialità del mondo 3D printing – Talk

Con Mattia Agazzi di FabLab

ore 14.00 (da 14 anni), Lab2

Coding videogiochi per teen

Realizzazione di un semplice videogioco in stile Asteroids utilizzando Game Maker Studio 2 e il linguaggio di programmazione GML (Asteroids è un videogioco arcade a grafica vettoriale realizzato da Atari nel 1979.

Con Francesco Cortesi, Co-Founder di BerGAME

ore 14.00 (8-10 anni), Lab2

A Coding Adventure

Per i più piccoli avvicinarsi al mondo del digitale con il coding significa comprensione di concetti complessi attraverso il gioco e la meraviglia.

A cura di Plat1 Academy

ore 14.00 e 17.00 (da 8 anni), Lab3

English Test for adults, teen & children +8

Con Peter Anderson, Anderson House

ore 16.00 (da 11 a 14 anni), Lab1

Coding “Wikipasta” per ragazzi

A cura di ALaDDIn, Laboratorio di Divulgazione e Didattica dell’INformatica

EXPERIENCE AREA

– Tóncc virtuale, un gioo in evoluzione

– Demo Proxima con Fabrizio Marini, Master Principal Sales Consultant and Innovation Solution Team

– Stampa 3d, con Mattia Agazzi di FabLab

– Card games: Weiss Schwarz con Davide Dossena Campione italiano ed europeo di Weiss Schwarz

– Spazio Retrogame a cura di Retrogaming Bergamo & Andrea Morlacchi

– Crittografia seriale a cura di Boon

– La biblioteca è un mondo digitale tutto da scoprire a cura di Rete Bibliotecaria Bergamasca

– Corner incubatore d’impresa di bergamo e punto di impresa digitale a cura di Bergamo Sviluppo

– English is Fun! per bambini (3-7 anni) con Peter Anderson, Anderson House

– Torneo di scacchi a squadre e scacchiera 4×4, con Circolo Scacchistico Excelsior & ASD Caissa Italia

LAN ROOM

Il Virtual Reality Point dove vivere esperienze di guida o provare a muoversi nello spazio, grazie ai due simulatori di realtà virtuale. Non è finita: per gli appassionati sono previste 10 postazioni pc, tutte dedicate al gaming

A cura di Ak Informatica

eSport, gli sport elettronici competitivi, per sfidarsi in match senza esclusione di colpi ai celebri videogiochi: Fortnite, League of Legends Overwatch, Hearthstone, Magic Arena, Apex, Fifa 19, Tekken 6.

A cura di Ak Informatica

AREA DRONI

ore 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30

Uno spazio per imparare a pilotare droni, assistiti da un istruttore professionista. I partecipanti devono essere maggiorenni.

A cura di GeoSkyLab

AREA RUGBY

11.00 – 12.00 e 15.00 – 17.00: Divertirsi con la palla ovale (5-14 anni)

17.00 – 18.30: Giovani rugbysti all’opera a cura di Rugby Bergamo 1950

SPAZIO KIDS

11.00 Trucca Bimbi

14.30 Pittori

15.00 Sale Colorato

11-16.30 Caccia ai pezzi per costruire un PC funzionante.

CONCERTI

Domenica 8 settembre serata conclusiva con Go Kartoon, Christian Frosio, Norsemen e Caryllon.

Per avere ulteriori informazioni consultare il sito downloadinnovation.it, scaricare l’App Download Innovation oppure accedere alla pagina Facebook o al profilo Instagram della manifestazione.