Scuole plastic free: il buon esempio di Sant’Omobono, Cisano, Sotto il Monte e Torre de Busi

Trecento borracce in alluminio. Saranno fornite da Uniaque spa e nei primi giorni di scuola verranno consegnate agli alunni delle scuole primarie di Sant’Omobono Terme, su spinta dell’assessore all’Istruzione Stella Sirtori.

“Un gesto a tutela dell’ambiente da insegnare ai bambini – spiega l’assessore -. La consegna sarà anche l’occasione per parlare dell’acqua e delle problematiche ambientali, come l’emergenza plastica. Insieme alla borraccia ci sarà anche una lettera rivolta alle famiglie degli alunni, per spiegare il significato di questo gesto”.

Non solo. “Con l’inizio del nuovo anno scolastico, i comuni di Cisano Bergamasco, Sotto il Monte e Torre de’ Busi regaleranno ai quasi 750 bambini delle scuole elementari una borraccia in acciaio inox – fa sapere il sindaco di Cisano Andrea Previtali – con la serigrafia del logo del progetto di promozione turistica legato a San Giovanni XXIII ed al sentiero a lui dedicato. È un modo per promuovere il nostro territorio e per consapevolizzare i nostri bambini e le loro famiglie a non utilizzare più le bottigliette di plastica”.