“Rocco Schiavone 2” o “Youth – La giovinezza”? La tv del 4 settembre

Per la prima serata in tv, mercoledì 4 settembre su RaiDue alle 21.20 andrà in onda la prima delle quattro puntate della fiction “Rocco Schiavone 2”, con Marco Giallini Isabella Ragonese e Mirko Frezza.

L’episodio sarà intitolato “7-7-2007”: dopo l’omicidio di Adele, Costa e Baldi interrogano Rocco per capire perchè Enzo Baiocchi abbia provato a ucciderlo. Rocco racconta che era il 2007, quando sua moglie, dopo aver scoperto che lui arrotondava lo stipendio con affari illegali, lo aveva lasciato. Questa puntata è andata in onda per la prima volta il 17 ottobre 2018.

Iris alle 21 proporrà la visione del film “Youth – La giovinezza”, con Michael Caine, per la regia di Paolo Sorrentino.

Primavera. Fred e Mick, due vecchi amici alle soglie degli ottant’anni, sono in vacanza insieme in un elegante albergo ai piedi delle Alpi. Fred, compositore e direttore d’orchestra, è ormai in pensione mentre Mick, regista, è ancora in attività. I due amici, consapevoli che il tempo a loro disposizione sta lentamente scadendo, decidono di affrontare il futuro insieme e guardano con curiosità e tenerezza alla vita dei loro figli, dei giovani scrittori entusiasti di Mick e degli altri ospiti dell’albergo, tutta gente che sembra avere davanti a sé ancora l’intera esistenza. E mentre Mick si sforza di finire la sceneggiatura di quello che sarà il suo ultimo importante film, Fred non ha alcuna intenzione di rimettersi al lavoro, anche se qualcuno vuole a tutti i costi ascoltare nuovamente le sue composizioni e rivederlo di nuovo all’opera.

RaiUno alle 21.25 riproporrà “Al centro”. Questo spettacolo di Claudio Baglioni, dall’arena di Verona, lo ha visto protagonista di una serata-evento: il cantante, nell’occasione, ha ripercorso la sua carriera, dagli esordi, negli anni Sessanta, fino a oggi. Per la prima volta il palcoscenico dell’anfiteatro veronese è stato posizionato al centro dello stesso: una scena unica e maestosa, composta da otto pedane nella parte centrale, che creavano una serie di movimenti per un palco in continua evoluzione. Questo programma è andato in onda per la prima volta il 15 settembre 2018.

Su Canale Nove e su Real Time alle 21.25 debutterà il reality “Matrimonio a prima vista – Italia”. La trasmissione racconta le nozze al buio di coppie formate da perfetti sconosciuti selezionati e messi insieme sulla base di specifiche affinità da un team di esperti.

Verrà trasmessa la prima di otto puntate: dopo tre stagioni su Sky, la versione italiana del danese “Gift Ved Første Blik” non cambia format e produzione, sempre nelle mani della Nonpanic. Cambia però il panel degli esperti: al posto di Gerry Grassi, troveremo Fabrizio Quattrini – psicologo, psicoterapeuta e sessuologo grossetano classe ’69, presidente dell’Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica e già in tv con Sex Therapy – accanto ai confermati Nada Loffredi e Mario Abis.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “The Hollars”, con Sharlto Copley; su Rete4 alle 21.25 “E io non pago!”, con Maurizio Mattioli, Maurizio Casagrande e Jerry Calà; su Canale5 alle 21.20 “Windstorm 3 – Ritorno alle origini”, con Hanna Binke; su Italia1 alle 21.20 “Hunger games: il canto della rivolta parte I”, con Jennifer Lawrence; e su La7 alle 21.15 “Pearl Harbor”, con Ben Afflech.

Ancora, su Tv8 alle 21.30 “Se scappi, ti sposo”, con Julia Roberts, Richard Gere e Joan Cusack; su Rai4 alle 21.20 “Before I go to sleep”, con Nicole Kidman; su La7D alle 21.30 “Lo scapolo d’oro”, con Chris O’Donnell; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Tafanos”, con Alessio Lapice; su La5 alle 21.10 “Rosamunde Pilcher – Estate d’amore”; e su Italia2 alle 21.15 “Colpo grosso al Drago rosso – Rush hour 2”.

Su Rai5 alle 21.15 ci sarà “Pavarotti – The duets”. Rai Cultura celebra una delle voci più amate della lirica, quella di Luciano Pavarotti, e lo ricorda nella sua veste più rock con “Pavarotti. The Duets”. Un repertorio di celebri duetti cui il Maestro Pavarotti ha dato vita nella sua città natale, Modena, a sostegno delle Nazioni Unite. A interpretarli insieme al tenore, celebri personaggi della musica pop e rock: Bryan Adams “O sole mio”, Andrea Bocelli “Notte e Piscatore”, Bon Jovi “Let it rain”, Bono/The Edge/Brian Eno “Miss Sarajevo”, James Brown “It’s a man’s world”, Mariah Carey “Hero”, Eric Clapton “Holy mother”, Sheryl Crow “Là ci darem la mano”, Celine Dion “I hate you when i love you”, Eurythmics“”There must be an angel”, Elton John “Live like horses”, Lionel Richie “The magic of love”, Sting “Panis angelicus” e Zucchero “Miserere”.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica del varietà “Scherzi a parte”, condotto da Paolo Bonolis.