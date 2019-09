Punto da un insetto va in shock anafilattico: 35enne in ospedale

Punto da un insetto finisce in shock anafilattico. Paura per un agricoltore della Bassa che martedì pomeriggio, 3 settembre, stava lavorando in un campo non molto distante dalla “Cascina San Carlo”, sulla provinciale che porta da Vidalengo a Brignano Gera d’Adda.

Erano da poco passate le 16. Sotto il caldo sole estivo il 35enne stava effettuando alcune operazioni nei campi, quando è stato morso. La puntura ha iniziato subito a fare “reazione” e il giovane ha iniziato ad accusare malessere.

I presenti, preoccupati dallo stato di salute dell’uomo hanno allertato i soccorsi, che hanno raggiunto l’area in poco tempo. Trasportato in ambulanza al vicino ospedale di Treviglio in codice rosso, l’agricoltore è stato curato ed ora non sarebbe in pericolo di vita.