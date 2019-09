Nuove tecnologie: ecco l’eBoard, molto più di una lavagna elettronica

Avete già sentito parlare degli eBoards? Sono una delle ultime novità del mondo hi-tech e più precisamente del settore delle lavagne elettroniche, chiamate anche lavagne interattive multimediali (Lim).

Disponibili sul mercato in svariati modelli, sono dotate di una superficie interattiva su cui è possibile scrivere, disegnare, allegare immagini, visualizzare testi, navigare in internet, riprodurre video o animazioni: grazie a un software dedicato, i contenuti elaborati sulla lavagna possono essere digitalizzati, quindi gestiti, modificati e inviati a un altro dispositivo.

Tutte ciò le rende strumenti comodi e funzionali per gli uffici, le aule scolastiche e gli organizzatori di meeting e workshop, coniugando la forza della visualizzazione e della presentazione tipica della lavagna tradizionale con le opportunità del digitale e della multimedialità.

In questo contesto si inseriscono e si stanno facendo largo gli eBoards o IWB (Interactive White Board) firmati Samsung, che si propongono come una soluzione più smart rispetto ai modelli pre-esistenti. Rappresentano una marcia in più nella comunicazione perché non sono solo connessi e interattivi ma offrono anche la possibilità di condividere in tempo reale informazioni direttamente sui dispositivi dei partecipanti accrescendo il livello di interazione. I contenuti, infatti, possono essere condivisi tra il relatore e i partecipanti in un’unica soluzione di continuità digitale tra eBoard e pc, tablet o smartphone.

Ma quali sono le differenze tra una lavagna elettronica e un eBoard? Le funzionalità di base di questi prodotti sono sostanzialmente le stesse, ma si discostano sia a livello hardware sia software. Proprio questi aspetti rendono l’eBoard unico nel suo genere.

Innanzitutto, una Lim è composta da una superficie interattiva che funge da lavagna, collegata a un pc e a un videoproiettore. La soluzione eBoard, invece, è “all in one” (“tutto in uno”), completa di schermo touchscreen, che funziona senza dover collegare pc, dispositivi esterni o telecomandi.

Inoltre, generalmente, con le classiche lavagne elettroniche, la videoproiezione prevede un oscuramento dell’ambiente per visualizzare in modo nitido i contenuti, mentre gli eBoards sono in grado di lavorare in qualsiasi condizione di luminosità. Al tempo stesso viene meno il problema dell’ombra del relatore che, a seconda di come si posiziona, può coprirne una parte.

Ma non è tutto: una volta acquistato l’hardware di una Lim è necessario dotarsi di un software per la gestione dei contenuti, mentre un eBoard è completo di una soluzione interattiva per la gestione del materiale che si vuole presentare.

“Loda Orobica”, azienda bergamasca leader nella vendita, noleggio e manutenzione di macchine d’ufficio tratta anche gli eBoards. Rivolgendosi a lei è possibile contare su un’ampia scelta a seconda delle proprie esigenze.

La sede è a Bergamo in via Alessandro Manzoni, 17. Per avere ulteriori informazioni accedere al sito www.lodaorobica.com, telefonare al numero 035232310 oppure inviare un’e-mail a lodaorobicasas@lodaorobica.it