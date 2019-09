Nasce “Casa Brembo”, uno spazio espositivo all’interno dell’Autodromo di Monza

Il leader mondiale dei sistemi frenanti Brembo ha siglato con Autodromo Nazionale Monza SIAS SpA (Società Incremento Automobilismo e Sport, federata all’Automobile Club d’Italia) un accordo per trasformare l’immobile situato nei pressi della Tribuna Ascari, in “Casa Brembo”.

L’obiettivo della multinazionale con sede a Bergamo è quello di convertire un’abitazione privata, all’interno di uno dei palcoscenici internazionali più noti e celebri nel Motorsport, in uno spazio di rappresentanza dove poter ospitare eventi aziendali.

La collaborazione tra due brand italiani di eccellenza nel mondo automotive come Brembo e Monza Eni Circuit ha permesso di realizzare il progetto “Casa Brembo”, dando vita ad una vera e propria location per eventi, circondata da un ampio giardino esterno. Grazie anche ad accurati lavori di ristrutturazione, lo spazio è stato trasformato in un punto di incontro per riunioni di lavoro e presentazioni di prodotti che potranno essere organizzate dall’azienda bergamasca in concomitanza con le competizioni motoristiche che si svolgono durante l’anno in pista.

L'interno di Casa Brembo

Da oltre 40 anni Brembo equipaggia auto e moto che puntano alla vittoria in ogni competizione e in ogni parte del mondo, lavorando con uno spirito di continua innovazione e sfruttando nel modo più efficace il “laboratorio mobile” rappresentato dai grandi circuiti internazionali, tra i quali spicca quello di Monza.

La propensione all’innovazione può oggi essere applicata anche ai format comunicativi di Brembo all’interno di un contesto di relazioni con gli interlocutori istituzionali e sportivi. Il design, la sportività e la ricerca continua dell’eccellenza di prodotti e processi sono alcuni dei valori aziendali fondamentali a coronamento del progetto “Casa Brembo”.

Il progetto, ultimato negli scorsi mesi, è stato realizzato grazie alla preziosa collaborazione con Autodromo Nazionale Monza SIAS SpA, ente che gestisce l’Autodromo di Monza e ospita le più importanti manifestazioni motoristiche, prima fra tutte il Gran Premio d’Italia di Formula 1.