Incidente tra auto e mezzi pesanti sull’Asse: 4 feriti e traffico paralizzato

Diversi mezzi coinvolti e tanta paura, con conseguenze pesantissime sul traffico in un orario di punta: un brutto incidente attorno alle 18.30 di mercoledì 4 settembre sull’Asse interurbano a Bergamo ha causato il ferimento di quattro persone, fortunatamente nessuna parrebbe in condizioni serie.

Almeno due le auto e altrettanti mezzi pesanti protagonisti della carambola, subito dopo il sottopasso di Colognola sulla carreggiata in direzione di Curno: tra i feriti anche una ragazza di 16 anni.

Sconosciuta al momento l’esatta dinamica del sinistro.

Un tratto di strada battutissimo dagli automobilisti bergamaschi, soprattutto in quella fascia oraria: l’incidente ha paralizzato il traffico in zona e sulla viabilità cittadina che non ha trovato sbocchi sull’Asse.