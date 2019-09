Ecco le previsioni di Gabriele Galastro del Centro Meteorologico Lombardo per oggi e i prossimi giorni.

ANALISI SINOTTICA

Nella giornata odierna un debole campo di alta pressione garantirà tempo abbastanza stabile e con temperature lievemente sopra media.

Tra giovedì e venerdì un nuovo impulso instabile veicolato da correnti più fresche nord-atlantiche, apporterà un nuovo peggioramento e una diminuzione generale delle temperature che si porteranno lievemente sotto media.

Mercoledì 4 settembre 2019

Tempo Previsto: In mattinata nuvolosità residua a tratti compatta sulle pedemontane e pianura centro-occidentale, nel resto della regione cielo poco nuvoloso.

Tra pomeriggio e sera sui rilievi addensamenti cumuliformi ma senza fenomeni, in pianura soleggiato con poche nubi.

Temperature: Minime comprese tra 15/19 gradi con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 26/29 gradi.

Venti: In pianura venti deboli-moderati da est/sud-est, in quota venti deboli-moderati da est/sud-est.

Giovedì 5 settembre 2019

Tempo Previsto: In mattinata aumento della nuvolosità dapprima sui rilievi e successivamente in pianura.

Tra pomeriggio e sera formazione di rovesci o temporali sui rilievi ed a carattere più sparso in pianura.

Temperature: Minime comprese tra 15/19 gradi con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 25/29 gradi.

Venti: In pianura venti deboli-moderati da est/sud-est in rotazione da nord-ovest in serata, in quota venti deboli-moderati da est/sud-est.

Venerdì 6 settembre 2019

Tempo Previsto: Per l’intera giornata cielo nuvoloso o nubi sparse su tutti i settori.

Possibilità di piogge deboli/moderate o rovesci, più probabili sulla bassa pianura ed Oltrepò Pavese.

Temperature: Minime comprese tra 14/18 gradi con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 18/21 gradi.

Venti: In pianura venti deboli-moderati da nord-ovest sul settore centro-occidentale e da nord-est su quello orientale, in quota venti deboli-moderati da est.