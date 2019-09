Il Cubo Cafè: “Chiediamo collaborazione, si apra un tavolo con le forze dell’ordine”

Si sentono “presi di mira” e considerati “imprenditori di serie b” i gestori del Cubo Café. Tra venerdì e sabato notte, la Questura di Bergamo ha chiuso ancora una volta il locale di via Oprandi, tra i più frequentati dai giovani: per trenta giorni niente musica e niente drink.

Un provvedimento “esagerato”, lo definiscono: “La nostra clientela viene per divertirsi, ma noi siamo qui per lavorare. Le forze dell’ordine devono far rispettare le regole e tutelare i cittadini, ma anche noi rientriamo in questa categoria. Abbiamo spese da sostenere e venti dipendenti da pagare a fine mese”.

La polizia è entrata nel locale a mezzanotte e mezza per una serie di controlli amministrativi, trovando tutto a posto. “I dipendenti sono assunti regolarmente, abbiamo esposta della cartellonistica che vieta l’ingresso ai minorenni e la vendita di alcolici dopo le 3 di notte, cosa che ribadiamo durante la serata al microfono”, sottolineano i titolari.

Gli accertamenti sono poi proseguiti in altri pub della città, ma nel corso della nottata, a seguito di alcune segnalazioni per liti e aggressioni, le volanti della Polizia di Stato sono tornate sul posto. In uno di questi interventi – hanno fatto sapere le forze dell’ordine – oltre alla presenza di giovani alterati dall’alcol sono state riscontrate infrazioni in materia di somministrazione di alcolici dopo l’orario consentito, e la prosecuzione dell’evento organizzato dal locale oltre le 3.30, in violazione delle prescrizioni imposte dal Comune di Bergamo.

nella foto: il Cubo Cafè di via Oprandi

I titolari del Cubo Café la pensano diversamente. Si difendono mostrando le conversazioni sul telefono con alcuni clienti, pronti a giurare che non sarebbero stati venduti alcolici dopo le 3. Ammettono le tensioni, ma parlano di un semplice battibecco tra giovani, forse a causa di una ragazza. In pratica, uno avrebbe rifilato uno schiaffo all’altro. Allontanato, l’avrebbe poi atteso all’esterno del locale per continuare la lite. Un copione che mette i brividi, ripensando a quanto successo poco tempo fa fuori dalla discoteca Setai di Orio al Serio.

Leggi anche Tragedia di Azzano Prima dei funerali di Luca e Matteo, interrogati gli amici con loro al Setai

Il Questore Maurizio Auriemma, in un’intervista rilasciata a Bergamonews, parla invece di una “rissa” che avrebbe visto coinvolto anche il vocalist del locale. Considerate le segnalazioni ricevute in passato (“da marzo 2018 a fine agosto siamo intervenuti undici volte per situazioni simili a quella di venerdì”) ha optato per la sospensione temporanea della licenza.

Da quando si è insediato lo scorso marzo, sono già sette i locali della provincia colpiti dal provvedimento: Pizza Hot di Bergamo, due volte, Sirah di Pianico, Setai di Orio al Serio, Costez di Telgate, Mundo Latino di Bergamo e il Cubo Cafè. Si va da una semplice weekend fino a tre mesi di interdizione. I motivi? Quasi sempre gli stessi. In particolare smodata somministrazione di bevande alcoliche a soggetti in condizioni fisiche già precarie, fonte di possibili dissidi. “Spiace quando si arriva a decisioni di questo tipo, ma ci sono regole che troppo spesso non vengono rispettate”, taglia corto Auriemma.

Il pugno duro, tuttavia, secondo alcuni addetti ai lavori, potrebbe anche indurre i gestori dei locali a non avvertire la polizia in situazioni di potenziale pericolo. “Si rischia questo – avverte il legale del Cubo Cafè Stefano Massimiliano Rovetta, che in mattinata incontrerà i suoi assistiti -. Quel che auspicano è l’apertura di un tavolo con le forze dell’ordine e i colleghi interessati per venirsi incontro, trovare delle modalità d’intervento e affrontare seriamente il tema”. Complesso, ma non certo secondario quando di mezzo c’è la parola sicurezza.