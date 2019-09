Dopo il caso Tavernola: “Anche rifiuti e relitti sul fondale del lago, serve una bonifica”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Eros Malara, medico e cittadino del Sebino sulle condizioni del fondale del lago d’Iseo.

“Recenti notizie di cronaca hanno riportato il tema all’attenzione dell’opinione pubblica – scrive -. Il Sebino, di straordinaria bellezza e dai fondali abissali, ha la caratteristica peculiare, rispetto ai suoi fratelli alpini, di essere un lago estremamente ‘vissuto’ dagli abitanti in modo ancora non sovrastato dalla presenza turistica. È quindi un luogo che mantiene la sua reale e operosa vita quotidiana, non dipendente dal flusso di turisti, che pure sono presenti in buona quantità. Una bonifica dei suoi fondali rappresenta quindi un segno di rispetto per la tradizione e la vita quotidiana degli abitanti delle sue ricevuto e per liberare il nostro lago da una zavorra di relitti, residui industriali, materiali di ogni tipo, anche risalenti al periodo bellico, che non sono sicuramente consoni alla straordinaria bellezza e alla grande dignità di questo luogo. Perché non pensare allora alla costituzione di un comitato che raggruppi persone di ogni orientamento politico al fine di fare pressione su ciascuno dei nostri rappresentanti in Parlamento, affinché si promuova la creazione di uno stanziamento straordinario per la bonifica dei fondali del Lago d’Iseo?”