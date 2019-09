Dinamo Zagabria-Atalanta, altri 300 biglietti in vendita libera: tutte le info

La Dinamo Zagabria ha messo a disposizione altri 300 biglietti per il settore ospiti atalantino in vista del match d’esordio in Champions League in programma il prossimo 18 settembre.

“Atalanta B.C. ringrazia la Società Dinamo Zagabria per la disponibilità dimostrata ad aumentare la quota di biglietti del Settore ospiti da destinare ai tifosi nerazzurri in vista della partita Dinamo Zagabria-Atalanta, 1° impegno del Group Stage C di UCL 2019-2020, in programma mercoledì 18 settembre 2019 con inizio alle 21 allo Stadion Maksimir di Zagabria.

Rispondendo alle richieste dei tifosi, Atalanta B.C. ha deciso di mettere in vendita libera il 10% (300 tickets) del totale dei biglietti disponibili (3.000 tickets) nel Settore ospiti.

Sarà possibile acquistare i biglietti in vendita libera online sul sito Vivaticket (https://atalanta.vivaticket.it/) dalle 12 di martedì 10 settembre alle 19 di mercoledì 11 settembre (fatta salva chiusura della vendita anticipata per esaurimento dei posti).

La procedura di acquisto online genererà un documento stampabile che dovrà poi essere obbligatoriamente presentato alla biglietteria del Gewiss Stadium di viale Giulio Cesare giovedì 13 settembre dalle 12 alle 18.

Il documento generato online sarà sostituito con il titolo d’ingresso allo stadio fornito dalla Dinamo Zagabria e valido per l’accesso al Settore ospiti dello Stadion Maksimir di Zagabria.

Per ritirare il biglietto si dovranno esibire:

– documento generato attraverso l’acquisto online;

– documento di riconoscimento in corso di validità (passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio, non sarà considerata valida la patente) e la sua fotocopia fronte/retro.

Sarà consentita la delega per il ritiro del tagliando.

Chi ritira dovrà presentare:

– documento generato attraverso l’acquisto online;

– delega dell’acquirente (delegante);

– copia fronte/retro del documento di riconoscimento dell’acquirente (delegante);

– copia fronte/retro del documento di chi ritira (delegato).

Coloro i quali non convertiranno il proprio documento di acquisto nel biglietto secondo le modalità sopra riportate e nel periodo dedicato al ritiro, non avranno alcun diritto di ottenere il tagliando in un’altra occasione.

PREZZO BIGLIETTO: € 21 a cui si deve sommare la commissione di servizio di Vivaticket per la transazione online.

NUMERO MASSIMO DI BIGLIETTI ACQUISTABILI: 2 per acquirente, previo inserimento dei dati anagrafici di ciascun titolare.

Per quel che riguarda la trasferta a Zagabria, come precedentemente comunicato, Ovet è l’unico punto di riferimento della Società: i biglietti per assistere al match saranno venduti solo all’interno di pacchetti viaggio organizzati ad eccezione dei 300 biglietti che, come sopra riportato, saranno messi in vendita libera”.