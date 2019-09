Clusone, quattromila alpini per l’adunata provinciale

Clusone si prepara ad accogliere l’Adunata provinciale degli Alpini della sezione di Bergamo: lungo tutte le vie del paese seriano sventolano le bandiere tricolore.

L’Adunata entrerà nel vivo a partire da giovedì 5 settembre e concluderà nella serata di domenica 8.

Nel paese baradello, per il fine settimana, sono attese oltre 4mila Penne Nere.

Il 5 settembre, al teatro Monsignor Tomasini, si terrà la rassegna dei cori alle 21, mentre venerdì 6 andrà in scena lo spettacolo teatrale “Sora l’Alpino che sciolse i ghiacci” alle 20.45.

Il primo momento ufficiale è in programma per sabato 7 settembre con l’alzabandiera: la sfilata partirà alle 16 dal Monumento dei Caduti e si concluderà nello stesso posto con la deposizione della corona. Alle 21, all’oratorio del paese, si terrà l’esibizione della Fanfara Alpina di Rogno.

Il gran finale dell’Adunata è atteso per domenica 8: in un primo momento, alle 8.30 della mattinata, ci sarà l’ammassamento all’oratorio di tutti i gruppi Alpini con la consegna del premio dell’altopiano Leonardo Caprioli; successivamente, alle 10, seguirà la sfilata per le vie del centro storico clusonese con il passaggio della stecca alle 12 al nuovo campo sportivo di via Don Bepo Vavassori.

Il grande evento si concluderà alle 17 di domenica con l’ammaina bandiera al Monumento dei Caduti.