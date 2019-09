Auchan vende: Conad prende personale e punti vendita di Bolgare, Romano e Curno

Prima svolta significativa nella vicenda che coinvolge il settore della grande distribuzione: i punti vendita di Bolgare, Curno e Romano di Lombardia passeranno con tutto il personale al gruppo Conad.

Una notizia già nell’aria da maggio quando la catena francese ha annunciato la dismissione di tutte le attività in Italia, mettendo “sul mercato” 46 ipermercati e circa 230 supermercati su quasi 1.600 punti vendita della grande distribuzione a marchio Auchan e Simply.

Ad acquistare la quasi totalità delle attività di Auchan Retail Italia è il gruppo emiliano che in provincia di Bergamo ha già trovato l’accordo per assorbire i tre negozi già citati e tutto il personale.

Un passaggio che avverrà, con tempistiche differenti per ogni caso, tra il novembre di quest’anno e il febbraio 2020.

“Finalmente Conad rompe gli indugi e comunica ufficialmente i negozi oggetto dei passaggi alle varie società del Gruppo – sottolinea Alberto Citerio, segretario generale FISASCAT CISL di Bergamo -. Positiva l’accelerazione che si vuole dare per mettere in condizioni questi negozi di recuperare sul piano commerciale. Bene che tra questi primi negozi ci sia anche l’ipermercato di Curno, tra i più grossi dell’intera rete, con i suoi 290 addetti. Il tavolo nazionale che si aggiornerà all’11 di settembre sta ora discutendo le condizioni generali di passaggio di questi negozi, a cui seguiranno incontri territoriali. Dobbiamo concentrarci come organizzazioni sindacali sulla tutela dei negozi che rimangono ancora in capo ad Auchan, tra cui gli ipermercati di Bergamo e Antegnate ed i supermercati di Verdello e Sarnico. Sono necessarie risposte chiare e certe anche sul futuro di questi negozi”.