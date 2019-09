Via libera al governo M5s-Pd: su Rousseau il 79% dice sì

Il quesito era il seguente: “Sei d’accordo che il MoVimento 5 Stelle faccia partire un Governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte?”. Alla fine ha vinto il sì.

È il responso del voto su Rousseau comunicato da Luigi Di Maio in conferenza stampa, dove 79mila degli oltre 115 mila iscritti hanno votato dalle 9 alle 18 per decidere se dare il via libera o meno all’accordo con il Pd.

La base del Movimento Cinque Stelle ha dato l’ok all’intesa con il 79,3% dei votanti. I no sono stati il 20,7%. Rispetto alle precedenti votazioni, quest’ultima ha fatto registrare un record di affluenza, tant’è che la piattaforma è subito risultata sovraccarica e molti utenti hanno denunciato difficoltà nel voto.