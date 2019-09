Una vita in vacanza? Apprezziamo la routine per goderci al meglio il prossimo viaggio

Ogni anno sembra arrivare con troppo anticipo settembre, che ha lo stesso significato per la maggior parte degli studenti. Come una sorta di Capodanno questo mese richiede di fare mente locale, perché sancisce la fine del divertimento delle vacanze spensierate e l’inizio dei doveri rimandati con responsabilità annesse. Orizzonte destabilizzante per chi se la stava spassando.

È dura infatti ricominciare una routine scandita da campanelle, quaderni, sveglie, allenamenti e tentativi di studio tra un messaggio e una serie tv, per poi cadere addormentati (si spera) nel letto, e premere replay per il giorno dopo sulla sveglia zittita al primo suono. Si ricorda così con malinconia la libertà estiva caratterizzata profondamente dall’assenza di orari, quando ancora si pranzava con la colazione senza porsi problemi.

Che siano uno o due giorni, settimane o mesi, il concetto è lo stesso, in vacanza si vive alla giornata, soprattutto se al mare e con amici. Solo in queste occasioni ci si può permettere di non avere preoccupazioni al di fuori di quale sia il modo migliore per divertirsi. Si incontrano poche scelte, quale bar fa l’aperitivo più abbondante, giocare a carte o calcetto, fare il bagno con il materassino o il pedalò, quale il vestito più comodo per la discoteca. In un clima tanto leggero, le emozioni sono il principale motore delle giornate, il sentimento è il potere che detta le proprie regole, ed è facile lasciarsi comandare quando le relazioni con le persone vicino sono l’unica occupazione.

Ogni sensazione così è amplificata a mille, totalizzante, come se gli affetti nutriti lungo la striscia di sabbia si riflettessero nello specchio d’acqua davanti, e ogni onda fosse l’eco dei rapporti che invece di affievolirlo, li intensifica. È magico poter uscire di notte a guardare il cielo dal molo o sdraiati sugli scogli, ci si sente liberi nel mondo ma allo stesso tempo profondamente appartenenti a chi sta accanto e condivide domande e pensieri intimi affidandoli alle stelle. Momenti così poetici hanno sempre una canzone giusta di sottofondo, che diventa indimenticabile e simbolo di un ricordo che d’inverno bagna il sorriso di qualche lacrima.

Come per tutte le cose arriva la fine, e al ritorno ci si sente sempre vuoti se si lascia un pezzo di cuore agli incontri sinceri e ai posti vissuti.

Arrivati poi alla solita casa si vedono in prima fila i libri intonsi sulla scrivania in attesa di essere letti, insieme forse a quell’esame da dare, l’iscrizione a chissà quale università, i quiz della patente, o il curriculum da inviare.

Certo, ci sono anche i vecchi amici fidati ai quali siamo mancati, ma sono più distanti se le recenti esperienze significative hanno testimoni diversi da loro. È qui infatti che arriva il brutto, quando si torna alla normalità si vorrebbe far assaporare a tutti la bellezza dei ricordi creati per far comprendere la mancanza che ora si prova. Purtroppo non è possibile, si avverte solo il tempo che è trascorso e ha allontanato dalle cose che appartengono di meno a chi, viaggiando, cambia.

E intanto rimane la certezza delle domande che martellano in testa, più spiacevoli dei colpi di sole di pochi giorni prima. Perché tornare a studiare quando la vita non è sui libri? Un verso di Petrarca non può sostituire la carezza di un amico. Perché non guardare la luna anche stanotte? Questa città è troppo inquinata e la sveglia è presto la mattina. Perché non uscire in costume e tuffarsi in acqua? Fa troppo caldo tra queste mura. Perché non chiamarla e dirle di venire in spiaggia? Lei è così lontana ora… perché non vivere una vita in vacanza? Sembra tutto così banale ora, così serio e faticoso. Servono almeno nove mesi per rivedere uno spiraglio di estate, e già se ne sente il bisogno.

Più è lungo lo stacco dalla routine scolastica, più è difficile riprenderla, soprattutto per i romantici che si innamorano dove vanno, e per i festaioli che amano il casino e lo svago.

Attenuata la prima nostalgia post feriale, è bene riprendersi e affrontare la realtà messa in pausa per qualche mese. Accettarla sapendo che non esiste una risposta certa ai dubbi che sorgono, ma non cedendo all’illusione che sarebbe sicuramente migliore, la realtà, come la si immagina.

Premettendo che sì, forse c’è chi si può permettere una vita in vacanza, per i comuni mortali avrebbe davvero poi un valore così importante? E chi dice che la normalità è noiosa?

La vacanza rimane tale se è fuori dagli schemi, se permette di fare cose diverse dal solito, altrimenti entrerebbe anch’essa a far parte della quotidianità, perdendo quella scarica di entusiasmo e emozioni da brivido che sa dare in poco tempo. Il quotidiano deve rimanere tale per offrire la possibilità di realizzare progetti, di avere scadenze e ritmi definiti, perché la vita si costruisce con piccole fatiche affrontate giorno per giorno che col tempo diventano grandi investimenti che regalano soddisfazioni. Rientrare nella routine quindi non è brutto se si riesce a imparare dai ricordi indelebili estivi rendendoli parte della propria identità, felici di averli vissuti e senza rimpianti.

Sarebbe molto peggio non godersi le vacanze perché ansiosi di completare le mansioni per settembre, anche se così non si soffrirebbe per il termine di una fin troppo bella estate.

Meglio vivere momenti felici col compromesso che finiscano, non viverli per paura della fine, o cercare di prolungarli perdendone però il gusto?

Una vita in vacanza insomma, per quanto divertente, non sarebbe in fondo ne vita ne vacanza. È possibile quindi essere felici dell’arrivo di settembre, per riprendere quei piccoli progetti interrotti con le persone ormai abbronzate, che nascondono in fondo la stessa magia che si è creduto di abbandonare, anche se adesso ci si sveglia alle sei.

Una vita in vacanza? No, la realtà.