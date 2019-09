LIA (Liberi Imprenditori Associati) Bergamo compie 20 anni

Vent’anni di rappresentanza, perseveranza e di impegno quotidiano per dare alle imprese le risposte che meritano. LIA (Liberi Imprenditori Associati) Bergamo è pronta a tagliare un importante traguardo e lo farà con il consueto approccio positivo.

Nessuna celebrazione autoreferenziale, ma un evento di sport e vita all’aria aperta riservato agli associati, la LIA Bergamo Golf Cup, prima edizione di una competizione che verrà replicata anche negli anni a venire. Un evento sportivo che vuole sottolineare la dedizione e la solidità nel tempo sempre confermate dai risultati.

Risultati che non si ottengono per caso e parlano da soli: nel suo percorso, LIA ha raggiunto in pochi anni dalla fondazione, avvenuta il 10 novembre 1999, posizioni nelle governance dei principali organismi bilaterali, primi tra tutti Edilcassa ed EBA Bergamo, fino a conquistare una rappresentanza importante all’interno del Consiglio e della Giunta della Camera di Commercio.

Ugualmente, non si ottengono per caso successi come quelli in tema di mancati pagamenti dei subappaltatori da parte di general contractor. Tra le tante azioni intraprese, quella che ha portato al pagamento dei subappaltatori dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, attività culminata anche con l’elaborazione di una proposta di legge. Anche in quel caso, LIA si è fatta titolare di un’azione di rappresentanza a tutela di tanti imprenditori seri ed onesti, che altrimenti non avrebbero probabilmente potuto continuare la loro attività.

Nella sua storia, LIA ha assistito oltre 15.000 aziende, raccogliendone le istanze e attivandosi per ottenere, tramite la collaborazione con le istituzioni a molteplici livelli, risultati che possano garantire ricadute positive non solo per le imprese, ma anche per l’intero territorio. All’interno dell’associazione operano le categorie, strumento cardine per incanalare l’attività di rappresentanza in modo efficiente e “ritagliato” sulle effettive necessità delle imprese.

Per il conseguimento dei propri ambiziosi obiettivi, negli anni l’associazione si è dotata di una società di servizi d’eccellenza in tema di formazione, sicurezza, internazionalizzazione, rappresentanza sindacale. Dall’associazione è nato anche il consorzio LiaEurofidi, soggetto strategico e determinante per sostenere le aziende nell’accesso al credito.

L’impegno continuerà con la stessa forza in futuro, e il prossimo 9 settembre non sarà solo per festeggiare, ma anche per prepararsi ad affrontare con inalterato vigore le nuove sfide alle porte.