“In un incidente 25 anni fa persi tutta la mia famiglia: oggi vivo perché amo”

Ci sono tragedie che provocano dolori che paiono inadeguati, insormontabili, immensi per il cuore dell’uomo. Uno di questi lo ha vissuto e affrontato Gisella Aschedamini.

Venticinque anni fa, il 3 settembre del 1994 in un incidente stradale a Lonato, in provincia di Brescia, Gisella perde il marito Gianfranco Burini, dottore in Fisica con specializzazione sanitaria agli Ospedali Riuniti di Bergamo, le due figlie Federica di 16 anni e Silvia di 7 e la nipote Daniela di 17.

“Stavamo andando al mare, ma non ci siamo mai arrivati – racconta Gisella -. Ricordo tutto il dialogo con mio marito Gianfranco in auto da Ponteranica a Lonato, poi il vuoto. Infine, mi sveglio e ho accanto un uomo con una flebo, mi tranquillizza che va tutto bene, che non è successo niente. Ma sento in lontananza che per mio marito e per la piccola non c’è più nulla da fare, mentre per le ragazze si deve fare in fretta”.

La speranza che la figlia maggiore si salvi rimane appesa ad un filo che si spezzerà 24 ore dopo. Gisella rimane sola, non ha più la sua famiglia.

“Ho sentito forte e a lungo il desiderio di chiudere con la vita, ma ho sempre reagito sempre, tenendo ben presente il dolore che avrei recato a mia madre, anziana ed ammalata, alle mie adorate sorelle e a tutti coloro che mi volevano e mi vogliono bene” confida.

“Io vivo, non sopravvivo – specifica Gisella – perché mi sento amata dal Cielo, lassù ho anche i miei tesori che mi seguono in continuazione e mi aspettano. Mi sento amata anche sulla Terra e qui sono tanti, e per tanti di loro mi sento utile”.

A tre anni da quel terribile incidente l’incontro e le nozze con Vittorio Pellegrini, medico ginecologo e poi Primario all’Ospedale di Alzano Lombardo. Vittorio era vedovo della dottoressa Romana Licini, a sua volta medico in Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Maggiore di Bergamo.

Il loro viaggio di nozze è già la vita che si prospettano davanti: aiutare gli altri e lo fanno incontrando di persona la povertà del Bangladesh.

“Io ho seguito per anni gli ambulatori di ginecologia e ostetricia in Bangladesh – racconta Vittorio – siamo rimasti profondamente colpiti da quella povertà e da allora, con l’aiuto di tanti amici, operiamo a tempo pieno a favore dei poveri di quel Paese unitamente ai Missionari e Missionarie del Pime – Pontificio Istituto Missioni Estere. Dal 1997 ci siamo recati più volte in Bangladesh per portare aiuti di ogni genere, verificare le necessità delle opere realizzate e progettare nuovi interventi”.

Gisella ha scritto cinque volumi su questa esperienza in Bangladesh, vendendo 80mila copie, tutto il ricavato è stato devoluto per la costruzione di scuole, orfanotrofi, ambulatori sanitari. Tutti edifici che sono stati il riparo e la salvezza di centinaia di persone durante i tifoni e gli alluvioni che hanno colpito il Sud Est asiatico negli ultimi anni.

Da quel dolore immenso per la perdita dei loro cari all’amore generoso verso gli altri. Anche in Italia, Gisella e Vittorio continuano con la loro testimonianza per sostenere i progetti in Bangladesh e l’associazione Figli in cielo, un gruppo di genitori che ha perso i propri “tesori” come li chiama Gisella.

“Non è mai consolabile la perdita di un figlio – conclude Gisella – ma si può tornare a vivere in suo nome, per amore”.

Nella serata di martedì 3 settembre, alle 18, nella chiesa parrocchiale di Sorisole verrà celebrata una messa per ricordare Gianfranco, Federica, Silvia e Daniela e Romana.

A presiedere la celebrazione eucaristica sarà monsignor Ilario Girelli, assistente spirituale dell’associazione Figli in cielo.

Chi volesse sostenere i progetti in Bangladesh di Gisella e Vittorio può contattarli a questa pagina Facebook.