Il Festival di Castrocaro o Stile reale? La tv del 3 settembre

Per la prima serata in tv, martedì 3 settembre RaiDue alle 21.20 trasmetterà il “Festival di Castrocaro”. Belen Rodriguez e Stefano De Martino condurranno la finale della 62esima edizione della manifestazione che, dal 1958 lancia nuove voci. A condursi la vittoria ci sono dieci concorrenti. Dalla giuria, presieduta da Simona Ventura, fanno parte, tra gli altri, Elodie e Andrea Delogu. Il programma va in onda in contemporanea su Radio 2.

Canale5 alle 21.20 proporrà la seconda delle quattro puntate della fiction “La verità sul caso Harry Quebert”, con Patrick Dempsey, Ben Schnetzer, Damon Wayans jr e Kristine Froseth. Andranno in onda gli episodi numero 3 e 4. Nel primo, Marcus ex studente di Harry deve decidere se scrivere un libro sulla vicenda in cui è rimasto coinvolto il suo professore. Nel secondo, Nola compie un gesto estremo e disperato.

Su La5 alle 21.10 andrà in onda lo speciale “Stile reale”, dedicato alla famiglia reale britannica. Matrimoni e nascite, corse di cavalli e red carpet, celebrazioni storiche e scandali, morti premature e tanto charme, alimentano l’interesse dei media per la Casata Mountbatten-Windsor, Sua Maestà Elisabetta II compresa. “Stile reale” mette in fila gli eventi più noti e li illumina punto per punto: dalle polemiche legate al caso Epstein che vedono coinvolto il Principe Andrea, alle costose vacanze di Harry e Meghan di questa estate; dal vestito del battesimo indossato per ultimo dal piccolo Archie, ai colori sgargianti degli abiti di HRH; dal clamoroso guardaroba di Meghan, all’arte del riciclo degli abiti secondo Kate; dagli stili quanto mai distanti delle due commoners, oggi Principesse, ai loro abiti da sposa; dall’eleganza degli uomini di Corte (Carlo, William, Henry), ai Gioielli della Corona; dai Royal Tour, alla modernità della Casa Reale; dal Vogue by Markle all’influenza dei Fab Four – William, Kate, Harry, Meghan – sempre più amati ed imitati.

In studio, con Lavinia Orefici, il direttore del periodico Nuovo Riccardo Signoretti.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 prenderà il via la nuova stagione di “#cartabianca”, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer, mentre sulla tv di Urbano Cairo dalle 20.35 ci sarà una nuova puntata di “In onda”, il talk-show condotto da Luca Telese e David Parenzo.

Italia1 alle 21.20 trasmetterà il telefilm “Chicago fire”, con Monica Raymund ed Eammon Walker. Andranno in onda due episodi intitolati “Effetti duraturi” e “Un grande gesto”. Nel primo, mentre Boden deve prendere una decisione importante per la sua carriera, Kidd teme che Renee sia ancora interessata a Severide. Nel secondo, Dawson e Casey sono in disaccordo durante un intervento e tocca a Boden prendere in mano la situazione.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiUno alle 21.25 c’è “Scusate se esisto!”, con Paola Cortellesi, Raoul Bova, Ennio Fantastichini e Lunetta Savino; su Rete4 alle 21.25 “The Jackal”; su Tv8 alle 21.30 “Star Trek Beyond”, con Chris Pine; e su Canale Nove alle 21.25 “Shooter”, con Mark Wahlberg.

Ancora, su Rai4 alle 21.20 “Eliza Graves”, con Kate Beckinsale; su Rai5 alle 21.15 “Venere in pelliccia”, con Emmanuelle Seigner; su Iris alle 21 “Los amigos”, con Anthony Quinn, Franco Nero e Pamela Tiffin; su Italia2 alle 21.15 “Shark killer”.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Hawthorne – Angeli in corsia”, con Jada Pinkett Smith, Michael Vartan, Hannah Hodson e Joanna Cassidy. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Senso di appartenenza”, “Fidati di me”, “Una brutta nottata” e “Niente rischi, niente gloria”. Nel primo, Amanda, la suocera di Christina, decide di assumere un’infermiera personale, nel frattempo le condizioni cardiache di un paziente peggiorano. Nel secondo, Ryan sembra avere solo un bruciore di stomaco, ma le sue condizioni si aggravano. Nel terzo, Christina deve aiutare a decidere quale coppia di genitori avrà in adozione un bambino. Nel quarto, durante un caso difficile e turbolento, Christina si occupa di un paziente che ha subito degli abusi.

Da segnalare, infine, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 il telefilm “Master of sex”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Battiti live”, con Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci; e su Real Time alle 21.10 il reality “Malati di pulito”.