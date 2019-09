Giallo dell’auto nel lago d’Iseo: carabinieri contattati dalla moglie del proprietario

Si è resa disponibile a parlare con i carabinieri la moglie di Rosario Tilotta, il proprietario della Ford Fiesta con un cadavere inabissata a ottanta metri di profondità nel lago d’Iseo a Tavernola Bergamasca. Non è chiaro se il corpo sia dell’uomo stesso, anche se tutti gli elementi fanno propendere per questa ipotesi.

Elva Kurti è pronta a spiegare come sono andate le cose nel 2004, quando denunciò l’irreperibilità del marito, nato in Tunisia ma con origini siciliane, incensurato e che oggi avrebbe 72 anni. La donna, albanese di 44 anni, si era trasferita con lui a Scanzorosciate ma poi dal 2007 aveva lasciato l’Italia.

Lunedì mattina il robot della Marina Militare di La Spezia è stato immerso e ha ripreso con l’apposita telecamera la zona in cui si trova la vettura. Un passaggio necessario per capire la posizione del mezzo e della salma al suo interno, in modo da predisporre poi le attrezzature necessarie per il recupero che avverrà nei prossimi giorni.

Al momento restano aperte tutte le ipotesi, dall’incidente all’omicidio, fino al suicidio. Il pubblico ministero Giancarlo Mancusi ha aperto un fascicolo modello 45, ossia senza ipotesi di reato e indagati. Si tratta solo di un’indagine esplorativa, per ora.