Galleria Lovere, nuovo limite di velocità a 90 km/h

L’amministrazione comunale di Lovere informa che Anas Lombardia, con propria ordinanza, ha disposto l’innalzamento del limite massimo di velocità da 70 a 90 km/h nel tratto della SS42 compreso fra il km 59+650 ed il km 65+550 (tratto compreso fra gli svincoli Lovere e Costa Volpino nord corrispondente alle gallerie Lovere e Costa Volpino) dalle 12 di mercoledì 4 settembre 2019.

Il provvedimento si concretizza al termine di continui contatti e incontri dell’amministrazione comunale di Lovere con il Compartimento di Milano dell’Anas che hanno portato al rifacimento del manto stradale ammalorato e, quindi, al venir meno delle condizioni di criticità del manto stesso che avevano imposto la riduzione a 70 km/h del limite massimo di velocità normalmente imposto.

Si ricorda che l’autovelox fu installato il 1° dicembre 2015 al termine di un articolato iter autorizzatorio con l’intento di porre un limite all’incidentalità verificatasi in questo tratto di strada che, nel quinquennio antecedente, aveva registrato 8 incidenti con 22 persone coinvolte, 16 ferite e 5 decessi. Nei 4 anni seguenti la sua installazione si sono verificati solo 2 sinistri con 2 feriti.

Si comunica quindi che l’apparecchiatura fissa per il rilevamento delle infrazioni al codice della strada per superamento del limite massimo di velocità verrà disattivata dalle 12 del 4 settembre 2019 e verrà posta nuovamente in funzione, con il nuovo limite di 90 km/h, non appena sarà adeguata la segnaletica stradale da parte della ditta incaricata da Anas.