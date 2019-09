Cantiere in Porta Nuova, traffico intenso nel centro di Bergamo

Traffico intenso in questi giorni nel centro di Bergamo. Martedì mattina, in particolare, come si vede dalle foto, lungo viale Papa Giovanni e nelle vie limitrofe ci sono lunghe code e rallentamenti della circolazione stradale.

Una situazione, spiega il dirigente della polizia locale cittadina, Gabriella Messina “dovuta semplicemente al cantiere di Largo Porta Nuova”. All’altezza delle due corsie centrali tra i due propilei è stato praticato uno scavo profondo circa due metri che, inevitabilmente, crea disagi agli automobilisti in transito.

Un intervento commissionato da A2A, società che fornisce energia elettrica, luce e gas, per una manutenzione programmata e resa necessaria dal danneggiamento di una parte della guaina isolante. Partiti nei giorni scorsi, i lavori dovrebbero concludersi entro lunedì 9 settembre.

A chi transita in centro città non resta altro che pazientare ancora per qualche giorno, anche se tra i guidatori non mancano le polemiche sulla tempistica del cantiere, avviato proprio nel periodo di rientro dalle ferie estive.