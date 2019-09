Arcene, 25° anniversario di fondazione del Corpo Musicale Franco Poloni

Il complesso bandistico nato tra i banchi delle scuole medie cittadine, porta il nome dell’allora Preside Franco Poloni, che per primo ha creduto nel potere della Musica e nella sua centrale importanza nel percorso di crescita di bambini e ragazzi.

Il nostro Gruppo, porta ancora oggi altissimi quei valori e fonda la sua attività oltre che sull’aspetto concertistico, soprattutto sul piano didattico e educativo.

Il Corpo Musicale è attivo infatti con la propria scuola “Xcorso Musica”, volta a trasmettere e diffondere la conoscenza della Musica attraverso corsi di propedeutica musicale, lezioni di strumento a fiato e a percussione, e attraverso l’esperienza della Junior Band.

Dall’anno scolastico 2016/2017 è inoltre attiva una fruttuosa collaborazione tra il Corpo Musicale, l’Amministrazione Comunale, l’Istituto Comprensivo Cesare Consonni, la Scuola dell’infanzia Giovanni XXIII e i due asili nido “Le Girandole” e “Mary Poppins”, per la realizzazione dell’ambizioso progetto “Musica in Crescendo”.

Il progetto, unico nel suo genere, coinvolge tutti i bambini che frequentano gli asili nido e le scuole dall’infanzia sino alla secondaria. Il Corpo Musicale coordina i laboratori di propedeutica musicale sino alla terza primaria e i laboratori di strumento musicale dalla quarta primaria fino alla scuola secondaria. Sono coinvolti oltre 450 bambini di cui circa 120 già da due anni imbracciano uno strumento musicale Il 2019 è l’anno in cui il Corpo Musicale si appresta a festeggiare i primi 25 anni dalla sua fondazione e per farlo al meglio sono stati organizzati tre eventi dal titolo “25 anni da…”.

Il primo evento 25 anni da ricordare, vede ospite una delle orchestre fiati più importanti d’Europa, la Rovereto Wind Orchestra, sabato 7 settembre alle 21 in Piazza della Civiltà Contadina (c/o Centro Sportivo in caso di maltempo).

Il secondo evento 25 Anni da Favola, nel giorno esatto del nostro “compleanno”, venerdì 27 settembre alle ore 20.30 in Piazza della Civiltà Contadina (c/o Centro Sportivo in caso di maltempo), il Corpo Musicale terrà un concerto con due favole musicali in programma: I Musicanti di Brema e Il Pifferaio Magico.

Questo concerto sarà preceduto da un percorso didattico ideato dalla Biblioteca di Arcene dove i bambini potranno scoprire le favole in programma attraverso parole e immagini contenute nei vari libri dedicati alle due favole. Appuntamento venerdì 13 settembre e venerdì 20 settembre c/o la Biblioteca di Arcene alle 16.30.

Il terzo evento 25 Anni da Oscar, sabato 14 dicembre, dove con un concerto a tema colonne sonore chiuderemo i festeggiamenti. (evento c/o Centro Sportivo in via dell’Arcobaleno).

“Crediamo che il ruolo delle Bande nei nostri Comuni sia oggi più che mai fondamentale – afferma Fabio Beretta, presidente del Corpo Musicale -. Spesso siamo uno dei pochi baluardi culturali rimasti, luoghi fisici e luoghi del pensiero dove le vite dei nostri bambini e ragazzi possono prendere forma grazie alla più incredibile delle arti, quella che ci coinvolge tutti, con l’emozione che spesso sa trasmetterci: la Musica. La Musica ci aiuta a crescere, a diventare persone migliori, perché la vita è come una grande Orchestra, dove l’apporto di ognuno rende unico il risultato di tutti”.