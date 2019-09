L'intervento

Violento temporale su Casazza, allagati garage e cantine di un condominio

I vigili del fuoco hanno lavorato per cinque ore in via Nazionale per aspirare circa 50 centimetri di acqua che si erano accumulati.

Garage e piani interrati degli appartamenti allagati: è successo a Casazza, nelle primissime ore della mattinata di lunedì 2 settembre. In seguito al violento temporale che ha colpito la zona nel corso della notte, il piazzale antistante alla palazzina, il garage e i piani interrati degli appartamenti del condominio “La residenza degli Ulivi” si sono completamente allagati. L’allarme è scattato poco dopo le 5.30 e sul posto, in via Nazionale, sono giunti con ben due mezzi i Vigili del Fuoco di Gazzaniga. Secondo la prime informazioni, si sono accumulati circa 50 centimetri di acqua. I pompieri, attraverso l’ausilio delle pompe e delle loro attrezzature, hanno aspirato tutto l’acqua rimettendo così la zona in sicurezza. L’intervento si è protratto fino alle 10.30 della mattinata. © Riproduzione riservata