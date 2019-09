Moscato, taragna, casoncelli, patate e funghi: le belle sagre di settembre

È arrivato settembre, l’estate volge al termine, ma sono ancora numerose le sagre e le feste promosse in Bergamasca.

C’è n’è per tutti i gusti, spaziando dalla festa del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi alla sagra della polenta taragna di Stabello a Zogno, i casoncelli di Marne, la sagra dell’uva e dell’agricoltura bergamasca a Trescore Balneario, la sagra della patatata a Martinengo, Fungolandia in Alta Valle Brembana e molto altro ancora.

Bergamonews vi propone una panoramica delle kermesse sul territorio orobico. Ricordiamo che, come sempre, potete trovate tutti gli appuntamenti consultando la sezione degli eventi, puntualmente aggiornata. Inviateci e inserite le iniziative organizzate in tutta la Bergamasca per diffonderne l’informazione.

BERGAMO

Sino all’8 settembre si terrà “Oratorio in festa a Borgo Santa Caterina” a Bergamo. Tutte le sere con inizio alle 19.30 sarà attivo servizio bar, cucina e pizzeria.

PROVINCIA

Sino all’8 settembre a Trescore Balneario torna la festa dell’uva e dell’agricoltura bergamasca. L’iniziativa, giunta alla 63esima edizione, valorizza gli antichi valori e le tradizioni bergamasche e promuove i prodotti del territorio. Degustazioni con i produttori delle cantine locali e proposte culturali. Apertura cucina in Piazza Cavour con prodotti tipi bergamaschi il sabato dalle 19, la domenica dalle 12.

Sino all’8 settembre a Ponteranica si terrà “Ramera in festa”. L’appuntamento è all’oratorio San Giovanni Bosco dove sarà attivo servizio ristoro self-service e bar.

Non mancheranno musica, spettacoli e intrattenimenti per ogni età.

Sino all’8 settembre si terrà la festa dell’oratorio a Villa di Serio. Ecco il programma.

Lunedì 2 settembre

Serata religiosa

– Alle 20.30 messa celebrata all’aperto in oratorio;

– Iniziativa ci stai a cuore: sosteniamo la casa per mamme e bambini Locomotiva 10 presiede l’eucarestia Don Marco Perruchini presidente di Agatha.

– Ristorante pizzeria sono chiusi.

Martedì 3 settembre

Serata pazza

– Ristorante chiuso: solo pizza – grigliata – hamburger – wurstel con patatine – bevanda compresa al prezzo speciale di 6.50 euro. Menù bambino a 5 euro;

– alle 21 spettacolo di burattini della compagnia Cortesi all’interno del cinema;

– alle 22 tombola;

– alle 22.30 compieta in chiesina dell’oratorio.

Mercoledì 4 settembre

– Alle 19 apertura ristorante e pizzeria con servizio al tavolo curato dai ragazzi dell’oratorio. Inoltre specialità tagliatelle al ragù di lepre.

– cena di ringraziamento dei volontari.

– alle 21 serata musicale con Onda Radio cover Duo – musica dal vivo italiana, straniera, evergreen, rock, pop e blues;

– alle 22 tombola;

– alle 22.30 compieta in chiesina dell’oratorio.

Giovedì 5 settembre

– Alle 19 apertura ristorante e pizzeria con servizio al tavolo curato dai ragazzi dell’oratorio. Inoltre sarà attivo bar, gelateria, frittelle e zucchero filato. Specialità stufato di cinghiale con polenta. Non mancherà la ruota della fortuna;

– alle 21 serata in allegria col “Morot”, il re bergamasco delle barzellette;

– alle 22 tombola:

– alle 22.30 compieta in chiesina dell’oratorio.

Venerdì 6 settembre

– Alle 19 apertura ristorante e pizzeria con servizio al tavolo curato dai ragazzi dell’oratorio. Inoltre sarà attivo bar, gelateria, frittelle e zucchero filato. Specialità trippa. Non mancherà la ruota della fortuna;

– alle 21 tombola;

– alle 21.30 serata musicale con La Tempo reale band (cover dei principali artisti italiani in collaborazione con Avis Villa di Serio);

– Alle 22.30 compieta in chiesina dell’oratorio.

Sabato 7 settembre

– Alle 19 apertura ristorante e pizzeria con servizio al tavolo curato dai ragazzi dell’oratorio. Inoltre sarà attivo bar, gelateria, frittelle E zucchero filato. Non mancherà la ruota della fortuna;

– alle 20.30 serata musicale ballo latino americano con i Latin Space;

– alle 22 tombola: 1° premio week-end a Firenze per due persone in treno con Freccia Rossa due giorni, una notte pernottamento e prima colazione;

– alle 22.30 compieta in chiesina dell’oratorio.

Domenica 8 settembre

– Alle 12 pranzo comunitario specialità brasato con polenta;

– alle 12.30 apertura giochi gonfiabili (gratuiti fino alle 15);

– alle 13.30 tombola: 1° premio Hoverboard;

– alle 16 – 22 giro con i quad per bambini in oratorio;

– alle 19 apertura ristorante e pizzeria con servizio al tavolo curato dai ragazzi dell’oratorio. Inoltre sarà attivo bar, gelateria, frittelle e zucchero filato. Non mancherà la ruota della fortuna;

– alle 20 chiusura torneo calcio balilla e ping pong ;

– alle 20.30 serata musicale ballo liscio con il duo Katia e Giacinto;

– alle 22 tombola: 1° premio gita per due persone trenino rosso del Bernina Tirano-Saint Moritz;

– alle 22.30 compieta nella chiesina dell’oratorio.

Dal 5 all’8 settembre a Scanzorosciate torna la festa del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi. Saranno quattro giorni ricchi di sapori, arte, cultura, folclore, laboratori, musica e illustri personaggi per scoprire il pregiato Moscato di Scanzo, rinomato passito a Denominazione di Origine Controllata e Garantita, la più piccola DOCG d’Italia e l’unica della Bergamasca. Un suggestivo percorso nell’affascinante borgo storico di Rosciate vi accompagnerà alla scoperta dei sapori d’eccellenza di Scanzorosciate e dei produttori associati alla Strada del Moscato di Scanzo, che proporranno in degustazione il proprio passito, oltre ad altri vini, miele, olio, formaggi, gelato e prodotti da forno, tutti provenienti dalle colline scanzesi. Carattere distintivo della manifestazione sarà come ogni anno l’abbinamento del Moscato di Scanzo, eccellenza del territorio, ad altre importanti eccellenze provenienti dal mondo dello spettacolo e dello sport, della cultura e dell’enogastronomia.

Il giorno di apertura, giovedì 5 settembre, si parte con il brindisi in Piazza Alberico con le giocatrici della Zanetti Bergamo e coi giocatori dell’Atalanta, a seguire in scena la comicità di Debora Villa con il recital “Venti di Risate”. Inoltre, all’antica chiesa di Rosciate, si inaugurerà la mostra “A spasso con Madame Alzheimer. Attimi di quotidianità rubati alla demenza” dell’illustratrice Laura Madaschi. Venerdì 6, sarà illuminato dai giochi di luce dello spettacolo “Prisma” dell’artista brasiliano Gustavo Ollitta e della compagnia Equilibra, mentre sul palco principale si esibiranno gli Ottocento con il loro tributo in memoria di De André a vent’anni dalla sua scomparsa.

Sabato 7, appuntamento con il Palio del Moscato di Scanzo, una gara di pigiatura dell’uva tra i bambini delle contrade e a seguire la sfida continua tra i sindaci bergamaschi. Sempre nel pomeriggio, presso il teatro di Rosciate, si terrà la finale del primo concorso provinciale “Il Moscato in un biscotto”. Si continua con Il Carrozzone degli Artisti e lo spettacolo teatrale viaggiante “Esprimi un desiderio. Tour 2019” in Piazza della Costituzione.

La mattina di domenica 8, grande appuntamento con la quarta edizione della Moscato di Scanzo Trail, una gara di corsa tra colline, vigne e cantine di Scanzorosciate, alla scoperta di paesaggi mozzafiato, mentre per le famiglie verrà proposta la “Moscato di Scanzo Family Walk”, versione “soft” del percorso. Durante la mattinata si terranno anche le tradizionali camminate guidate lungo gli itinerari della Strada del Moscato (su prenotazione).

Nel pomeriggio, presso l’area Wine & Food Lounge, l’Associazione Culturale Dindoca presenta “I giochi di ieri per oggi e domani”, mentre la compagnia Baccanelli proporrà lo spettacolo di burattini “Gioppino e la medicina infernale”. In Piazza Alberico profumo di biscotti con il vincitore della prima edizione del concorso “Il Moscato in un biscotto” che ci presenterà, in un laboratorio all’aperto, la sua creazione dedicata al pregiato passito. Inoltre, il pomeriggio della Festa sarà come sempre all’insegna del folclore bergamasco con la grande famiglia della Commedia dell’arte in “Filtri divini”, a cura dell’associazione Teatro Viaggio. La serata sarà animata dalla simpatia de Il Bepi in “Őna cassa de Seven-Up per trí butíglie de Moscát”.

A fare da cornice della Festa del Moscato di Scanzo sarà poi il tradizionale binomio tra vino d’eccellenza e musica di qualità: per tutta la durata della Festa, le vie del borgo saranno animate dalla musica, che spazierà dal pop internazionale alla musica leggera italiana fino alla proposta In Vino Veritas – Jazz Edition. Inoltre, tutti i giorni della Festa sarà presente un DJ Set presso la nuova area Wine & Food Lounge. Mentre sul palco principale di piazza Alberico si esibiranno 2 big: venerdì, si esibiranno gli Ottocento con il loro tributo in memoria di De André a vent’anni dalla sua scomparsa, mentre il sabato sarà il turno dei Trigees con il loro tributo ai Bee Gees.

Continua la rassegna musicale underground originale e di qualità “In vino veritas”, con la direzione artistica dell’associazione Sotto Alt(r)a Quota, nelle figure di Michela Benaglia e Andrea Manzoni. Quest’anno la rassegna musicale porterà tra le vie del borgo di Rosciate il ritmo, la sperimentazione e l’eclettismo della musica jazz. Tanti sono i giovani e talentuosi musicisti che si esibiranno in due suggestive location della Festa del Moscato (il piazzale di via degli orti e l’area verde delle scuole medie), ognuno di loro con una ricerca artistica personale ed innovativa e grandi doti musicali. Tantissimi i laboratori e corsi alla 14ª Festa del Moscato di Scanzo: il workshop di stampa tipografica itinerante HABITA(r)T; in Piazza Alberico Teatro Viaggio: “Pigerò l’uva” e lo spettacolo teatrale di carta Kamishibai; presso l’area Wine & Food Lounge il laboratorio di circo teatro per bambini con gli organizzatori de Il Carrozzone degli Artisti, mentre in Biblioteca il laboratorio creativo con materiale di recupero a cura dello Staff educativo dell’Asilo Nido di Scanzorosciate.

Ma non finisce qui, domenica presso l’oratorio di Rosciate, sarà proposto il laboratorio con degustazione “Moscato e cioccolato” con il maestro pasticciere Giovanni Pina.

Per i visitatori della Festa del Moscato sarà presente anche quest’anno un ristoro principale con piatti tradizionali e grigliate, affiancato da altri 4 Punti Food: un’Area Ristoro a km0 (parcheggio di via Don Giulio Calvi) con piatti e prelibatezze del nostro territorio, dove sarà possibile fare spuntini e pasti veloci a cura di alcuni ristoratori scanzesi; il Ristoro degli Orti (area scuole – via degli Orti), dove si potranno consumare veloci taglieri accompagnati da buon vino locale; il Ristoro Terre del Vescovado con proposte di street food di alta qualità e novità 2019 l’Area Wine & Food Lounge nella zona verde nei pressi della Biblioteca.

La Festa del Moscato di Scanzo incontra l’arte: dopo il successo degli scorsi anni, la 14ª edizione della Festa ospiterà una pluralità di linguaggi artistici all’interno del suggestivo borgo storico di Rosciate, con la direzione artistica dell’associazione Sotto Alt(r)a Quota: “Abitare l’incontro” installazioni e interventi artistici; “Habita(r)t” laboratori dedicati alle arti e ai saperi artigianali; “Moscàns” il gioco da tavolo del Moscato di Scanzo.

Non mancheranno anche in questa edizione i numerosi concorsi: addobbi case e vetrine e MoscaT-shirt, le magliette d’artista del Moscato. Per la 14ª edizione, confermato il servizio navetta gratuito messo a disposizione dal Comune di Scanzorosciate in collaborazione con Atb, che permetterà ai visitatori di lasciare la macchina nei parcheggi convenzionati e di raggiungere comodamente la Festa (per maggiori informazioni www.festadelmoscato.it).

Il programma dettagliato della Festa, tutte le iniziative collaterali, gli ospiti, i concerti e tutte le informazioni utili ai visitatori (parcheggi, servizio navetta, aree ristoro, prevendite e iscrizioni) sono disponibili sul sito dell’associazione Strada del Moscato di Scanzo www.stradamoscatodiscanzo.it e sulla pagina www.festadelmoscato.it.

Sino all’8 settembre nell’Alto Brembo si svolgerà la 14esima edizione di “Fungolandia”. L’iniziativa coinvolgerà 11 paesi: Averara, Cassiglio, Cusio, Mezzoldo, Olmo al Brembo, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Santa Brigida e Valtorta. I visitatori saranno guidati alla scoperta della natura e del territorio dell’Alta Valle Brembana partecipando a mostre, concerti, escursioni, degustazioni, benessere e molto altro. Per consultare il programma clicca qui.

Sino all’8 settembre alla nuova area al padiglione expo in via Donizetti a Brembilla si terrà la festa dell’oratorio. Tutte le sere sarà attivo servizio bar e cucina con servizio al tavolo, pizzeria e pesce.

Non mancheranno tanta musica e spettacoli con inizio alle 22.

Ecco il programma.

Lunedì 2 – Martedì 3 settembre

– tombola.

Mercoledì 4 settembre

– festa del C.R.E ’19.

Giovedì 5 settembre

– Festa asilo ’19.

Venerdì 6 settembre

– Ligastory.

Sabato 7 settembre

– Mister X.

Domenica 8 settembre – Festa anniversari

– Brembilla’s got talent.

Struttura coperta, spettacoli anche in caso di pioggia

Sino all’8 settembre a Gorle si terrà la festa patronale. Tutte le sere e la domenica anche a pranzo sarà attivo servizio bar e cucina aperta dalle 19.30 alle 22 e per i più piccoli intrattenimento con il clown Thomas e gonfiabili.

Venerdì, sabato e domenica area bambini con miniclub.

Ogni sera tombola dalle 22.

Ecco il programma.

Lunedì 2 settembre

– alle 21 serata a tema.

Martedì 3 settembre

– alle 20 “Come nasce un cartone animato?”, incontro con lo studio Bozzetto;

– alle 21 Tarantino night.

Mercoledì 4 settembre

– alle 20.30 “La comunità incontra lo sport”;

– alle 22.30 scuola di danza “Attitude”.

Giovedì 5 settembre

– alle 19 degustazioni birre – Birrificio artigianale Monte Misma;

– alle 21 The rocker & Alive.

Venerdì 6 settembre

– alle 20.30 serata associazioni Avis – Aido – Arca e Alpini;

– alle 21 Brassato Drum band.

Sabato 7 settembre

– alle 13 pranzo società Lovato;

– alle 21 musica e balli country.

Domenica 8 settembre

– alle 12.30 pranzo e a seguire tombola;

– alle 19 cucina aperta e a seguire tombolone finale.

Dal 5 all’8 e dal 12 al 15 settembre si terrà “Valtrighe in festa”. L’appuntamento è in via Rimembranze, 1 a Valtrighe di Mapello.

Tutte le sere buona cucina dalle 19, ogni giorno si può trovare anche un piatto speciale e pizzeria con forno a legna.

Struttura coperta anche in caso di maltempo.

Dal 6 all’8 settembre all’area feste di Pedrengo si terrà la festa nel parco, promossa da Avis e Aido Pedrengo. Tutte le sere e la domenica anche a pranzo sarà attivo servizio bar e ristorante; non mancheranno intrattenimenti e musica. Domenica pomeriggio si rinnova l’appuntamento con l’asta dei fiori.

Dal 6 all’8 settembre a Sorisole torna “Azzonica in festa”. Tutte le sere cucina, musica e intrattenimento.

Dal 6 all’8 e dal 13 al 15 settembre a Foresto Sparso torna la festa dell’uva e dei fiori. L’iniziativa, giunta alla 44esima edizione, si svolge all’area feste internamente coperta in via Bonini.

Tutte le sere dalle 19.30 sarà attivo servizio bar e cucina. Non mancheranno serate danzanti di ballo liscio e vari momenti aggregativi.

Ecco il programma.

Venerdì 6 settembre

– Si balla con Daniele Cordani.

Sabato 7 settembre

– orchestra Orchidei.

Domenica 8 settembre

– Al mattino camminata non competitiva “La forestiera”, prima edizione;

– serata danzante con Devis Ballerini.

Venerdì 13 settembre

– Roberto Polisano.

Sabato 14 settembre

– Gianfranco e Cecilia.

Domenica 15 settembre

– Nel pomeriggio la grande sfilata con carri allegorici. Partenza alle 14.30 da via San Giuseppe;

– In serata si balla con Rossano e Anna.

Sabato 7 settembre a Santa Croce di San Pellegrino Terme torna la tradizionale festa della trippa. Dalle 19 sarà attivo servizio bar e cucina con la possibilità di gustare anche questa specialità.

Sabato 7 settembre nell’antico borgo di Ornica verrà proposta la tradizionale cena itinerante a base di funghi.

Dal 12 al 15 settembre a Boltiere si terrà la festa alpina. L’appuntamento è all’oratorio dove tutte le sere dalle 19 sarà attivo servizio bar, cucina e pizzeria. Si potranno gustare specialità come stracotto, pizzoccheri e molto altro ancora.

Non mancherà tanta musica, ecco il programma:

– giovedì 12 Karma Rock;

– venerdì 13 cover band and more Enigmatika rock;

– sabato 14 tributo ai Nomadi con gli Aironi neri;

– domenica 15 Andrea Heart’s music.

Dal 12 al 22 settembre, tranne lunedì 16 settembre, torna l’appuntamento annuale con la festa di Marne e i suoi rinomati casoncelli. Tutte le sere servizio cucina e bar, pista da ballo coperta e tombolata.

Il programma musicale prevede:

– giovedì 12 settembre Giorgio Ikebarra;

– venerdì 13 Alban;

– sabato 14 Sonia Amigoni & Alta quota;

– domenica 15 Nicholas 8;

– martedì 17 Marco e il clan;

– mercoledì 18 Rodigini;

– giovedì 19 Filadelfia;

– venerdì 20 Cinzia Belli;

– sabato 21 Tikozzi band;

– domenica 22 Mirte.

Dal 13 al 15 e dal 20 al 22 settembre a Stabello di Zogno torna la festa della taragna. L’appuntamento è al campo sportivo parrocchiale, dove gli stands apriranno alle 19 il venerdì, mentre sabato e domenica alle 18.30. Sarà attivo servizio bar e ristoro con la possibilità di gustare tante specialità: oltre alla taragna ci saranno cinghiale, capriolo, lo spiedino el-pincia e molto altro ancora.

Come da tradizione il secondo sabato di festa si svolge l’elezione di Miss Taragna. Nel corso della festa, nella frazione viene istituito un senso unico di marcia in occasione dell’appuntamento, essendo la strada parecchio stretta, si imbocca la frazione salendo da Zogno, si saluta il paese scendendo verso Sedrina. E’ possibile raggiungere Stabello con pullman non superiori ai 30-35 posti mentre per il parcheggio delle auto si utilizzano i prati.

Sabato 14 e domenica 15 settembre a Rovetta si svolgerà la sagra del contadino. Nel corso della due giorni ci saranno mercatini di hobbisti e artigiani, esposizione di macchine d’epoca, jeep e trattori, amici animali in fattoria e laboratori di cestini di vimini con la signora Agoni. Gli allievi del corso di operatore agricolo del CFP di Clusone terranno inoltre una dimostrazione delle tecniche di produzione e di formaggi e latticini, oltre che della trasformazione di diverse specie di cereali nelle diverse tipologie di farine.

Ecco il programma.

– Sabato dalle 19 apertura delle cucine con piatti tipici della tradizione contadina con l’animazione musicale del gruppo Aghi di Pino che proporrà canti popolari bergamaschi.

– Domenica alle 10 messa al Parco Comunale in ricordo di Bruno Beccarelli e dalle 12 apertura cucine con piatti tipici della tradizione contadina.

Domenica 15 settembre torna l’annuale appuntamento con la “Festa della Patata” di Martinengo. Dalle 9 alle 18 sotto i portici martinenghesi occasione unica per poter acquistare direttamente dai produttori locali il famoso prodotto De.Co. (denominazione comunale), dalla caratteristica polpa di color bianco o leggermente giallo che presenta alcune qualità organolettiche davvero speciali. Oltre agli espositori di patate saranno presenti anche altri prodotti tipici come miele, birra, formaggi e salumi, vino e altre prelibatezze del territorio.

Domenica 15 settembre si terrà la festa dell’antico borgo di Maslana, a Valbondione, in contemporanea con l’apertura delle Cascate del Serio di settembre.

Il programma prevede: alle 11 quarta apertura Cascate del Serio; alle 12 messa a Maslana al borgo; e alle 12.30 pranzo con prodotti tipici della tradizione locale.

Domenica 15 settembre a Spinone al Lago” si terrà “Spinone loves Texas”. Un’occasione per pranzare gustando chicken lollipop, Alabama pit beef, costine in salsa barbecue e tante altre sfiziosità nella cornice del Fontanino dell’Alpino.

Dal 26 al 29 settembre a Berzo San Fermo torna “I prodocc de Bérs”, la rassegna culturale di valorizzazione dell’agricoltura locale alla palestra comunale. Tutti i giorni laboratori per alunni delle scuole dell’istituto comprensivo, serate culturali e di divertimento, degustazione e assaggi prodotti tipici locali.

Sabato 28 e domenica 29 settembre a Branzi torna la fiera di San Matteo. L’iniziativa, giunta alla 15esima edizione, prevede mostra zootecnica, concorso Formai de Mut Dop dell’Alta Valle Brembana e stand dedicati all’agriturismo, turismo ed enogastronomia.

Non mancherà servizio ristorante con bar e buona cucina.

Ecco il programma.

Sabato 28 settembre

– ore 10 – 19 “La fattoria”, passeggiata a dorso di pony e asini. Battesimo della sella. Giro in carrozza con cavalli.

– ore 10 sfilata delle bovine lungo le vie del paese fino all’area che conduce al ring della rassegna zootecnica via Cagnoli.

– ore 10.30 arrivo delle bovine da latte protagoniste della rassegna, inaugurazione con saluti e benedizione.

– ore 10 – 18 gonfiabili per bambini.

– ore 11 gara di mungitura provinciale Sfida all’ultimo latte.

– pranzo nei ristoranti di Branzi convenzionati o alla tensostruttura.

– ore 13 Rassegna zootecnica Valutazione dei capi di bestiame da par te del comitato tecnico A.R.A.L. (Ass. Regionale allevatori della lombardia

– ore 14 -18 15° Concorso Formai De Mut dell’Alta Valle Bremba Dop valutazione da par te del Comita-to tecnico O.N.A.F (Org. Nazionale Assaggiato-ri Formaggi)

– ore 15 Minialpeggio, dimostrazione di caseificazione del Formai De Mut dell’Alta Valle Brembana Dop. A cura dell’azienda agricola Monaci Sebastiano

– ore 15.15 Premiazioni Vincitore gara di mungitura e categorie delle bovine che hanno sfilato.

– ore 15.30 laboratorio didattico: “Lavorazione delle erbe” a cura dell’az.Soluna di Averara

– ore 16.15 Mungitore per un giorno Mungitura a mano delle capre per i bambini

– ore 16.30 Laboratorio didattico “Piccoli casari cresco-no”. Facciamo il formaggio insieme… grandi e piccini. A cura di “Agriturismo Alle Baite”

– ore 17.30 proiezione film al cineteatro parrocchiale in via Follo.

– ore 18 – 20 degustazione guidata formaggi a cura di maestri Onaf

– cena nei ristoranti di Branzi convenzionati o alla tensostruttura

– ore 21.30 spettacolo serale della Scuola di Ballo Let’s Dance San Pellegrino Terme.

Domenica 29 settembre

– ore 9.15 messa

– ore 9.30 – 19 “La fattoria”, passeggiata a dorso di pony e asini. Battesimo della sella. Giro in carrozza con cavalli

– ore 10 – 19 degustazione guidata formaggi a cura di Maestri Onaf

– ore 10 Minialpeggio, dimostrazione di caseificazione del Formai De Mut dell’Alta Valle Brembana Dop. A cura dell’azienda agricola Monaci Sebastiano

– ore 10 – 18 gonfiabili per bambini e animazione

– ore 11.30 premiazioni dei vincitori del 15° concorso Formai De Mut dell’Alta Valle Bremba Dop e Regina mostra di Razza Bruna 2019.

– ore 12.30 incontro tecnico Casari

– pranzo nei ristoranti di Branzi convenzionati o alla tensostruttura

– ore 14.30 Minialpeggio, dimostrazione di caseificazione del Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana Dop. A cura dell’azienda agricola Monaci Sebastiano.

– ore 15.30 Laboratorio didattico: “Oggi vendemmia” A cura dell’az. Agricola Cascina Castello.

– ore 16.30 laboratorio didattico: “Fare e creare con i bambini”

– ore 17 laboratorio didattico: “Piccoli casari cresco-no”. Facciamo il formaggio insieme … grandi e piccini. A cura di ”Agriturismo Alle Baite”.

– cena nei ristoranti di Branzi convenzionati o alla tensostruttura.

Sarà attivo servizio bus navetta per il collegamento dei parcheggi e ristoranti con la zona fiere dalle 11 alle 16.

Sabato 28 e domenica 29 settembre la piazza Tredici Martiri a Lovere ospiterà il “Mercatino Regionale Piemontese”, una fiera itinerante di qualità, proposta in pagode espositive, che ospitano al loro interno produttori accuratamente selezionati, specializzati nel proporre i propri prodotti tipici dell’enogastronomia piemontese.

Tra gli stand i visitatori troveranno formaggi d’eccellenza, sia freschi sia stagionati, con riconoscimenti DOP quali Castelmagno d’Alpeggio, Testun, la Paglierina, tome, pecorini e moltissimi altri formaggi di vacca, capra e pecora.

I buongustai saranno attirati dai saporiti salumi delle langhe, il salame al barolo e salame al tartufo bianco di Alba da abbinare ad ottimi vini rossi come il Barbera, il Grignolino ed il Dolcetto. Gli appassionati di enologia potranno degustare moltissimi vini rossi, bianchi e rosati con riconoscimento Doc e Docg. Per i più golosi non mancherà un vasto assortimento di dolci tipici piemontesi, Cuneesi e Monregalesi, amaretti, baci di dama e la famosa torta di nocciole piemontese. Inoltre, potrete trovare, una vasta scelta di cioccolato artigianale e golose creme di nocciola. Invece, per chi predilige i prodotti salati, vasto assortimento di pane, dalle pagnotte alle noci e al pane con farina di kamut, focacce, pizze, pasta senza glutine, riso e farine. Gli amanti dei prodotti biologici troveranno frutta e verdura sia fresca sia disidratata, confetture, miele e funghi secchi e freschi in stagione.

A cornice del “Mercatino Regionale Piemontese” non mancherà un’area svago per bambini composta da particolari giochi di design. Verrà concesso l’utilizzo dell’area gratuitamente a tutte le famiglie presenti all’evento.

Domenica 29 settembre a Bianzano si terrà la sagra del tartufo. Bancarelle con prodotti tipici della tradizione bergamasca, vendita di tartufo nero, dimostrazione di ricerca del tartufo, giochi ed intrattenimento per bambini.