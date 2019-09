L’Atalanta scaccia la paura e annuncia Kjaer: “Benvenuto Simon”

Dopo il brivido (LEGGI QUI), con le parole del ds del Siviglia Monchi che aveva dichiarato ancora non conclusa la trattativa, l’Atalanta annuncia tramite il proprio sito ufficiale l’arrivo di Simon Kjaer.

“Atalanta B.C. comunica di aver acquisito dal Siviglia il calciatore Simon Kjaer a titolo temporaneo. Nato a Horsens il 26 marzo 1989, Simon è un difensore con una grandissima esperienza internazionale maturata sia a livello di club che con la nazionale danese, di cui dal 2016 è anche capitano. Dopo aver esordito appena poco più che maggiorenne nel Midtjylland, viene acquistato dal Palermo nel febbraio 2008, terminando però la stagione in Danimarca. Poi due stagioni in rosanero in cui mostra subito il suo valore anche in Serie A, quindi esperienze in Germania con il Wolfsburg, ancora in Italia con la Roma, in Francia con il Lilla, in Turchia con il Fenerbahce e nelle ultime due stagioni in Spagna con il Siviglia. In totale oltre 400 partite ufficiali giocate e venti gol segnati, con 44 presenze nelle competizioni europee. Notevole anche l’esperienza con la nazionale danese: 89 presenze finora, due partecipazioni al Mondiale (nel 2010 e, da capitano, nel 2018) e una all’Europeo (2012). Benvenuto Simon!”.