L’Atalanta ha già il dopo-Skrtel: dal Siviglia ecco Simon Kjaer

Archiviato il caso Skrtel, che lascia Bergamo dopo meno di un mese dal suo arrivo, l’Atalanta ha già un nuovo difensore per Gasperini: è Simon Kjaer, anche lui ex Fenerbahçe, con un passato in Italia prima al Palermo e poi alla Roma.

Arriva dal Siviglia, in prestito secco (senza obbligo o diritto di riscatto): i dirigenti dei due club hanno lavorato per tutta la serata di sabato 31 agosto per definire l’operazione.

Simon Kjaer, classe 1989

Il giocatore, che non si aspettava questa chiamata improvvisa, si è preso qualche ora per riflettere su un possibile ritorno in Italia, poi ha dato il suo ok.

Già domenica sera è sbarcato a Bergamo.