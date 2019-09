La Fiera di Sant’Alessandro fa il pieno: 45mila visitatori

Grande partecipazione alla Fiera di Sant’Alessandro. La rassegna dedicata al mondo dell’ agricoltura e della zootecnica, dopo aver fatto registrare il sold out nelle aree espositive – con 200 imprese in rappresentanza di 12 regioni italiane e da 3 nazioni straniere – ha ottenuto anche un ottimo risultato di pubblico: 45 mila circa le persone arrivate durante le tre giornate alla Fiera di Bergamo, prevalentemente dalla Bergamasca, ma con significative presenze da tutta la Lombardia.

La qualità, la dimensione e l’andamento della manifestazione – da anni a carattere regionale e punto di riferimento per gli operatori e gli appassionati del settore primario – hanno premiato i notevoli sforzi messi in campo – quest’anno più che mai – da Bergamo Fiera Nuova ed Ente Fiera Promoberg, organizzatori dell’evento.

Bergamo Fiera Nuova e Promoberg, definite dai tanti rappresentanti delle istituzioni intervenuti all’inaugurazione “eccellenze e patrimonio di Bergamo”, alla ripresa delle attività in Fiera dopo la pausa estiva si sono presentate con i vertici freschi di nomina: Giuseppe Epinati, neo amministratore unico di Bergamo Fiera Nuova, proprietaria della struttura; Fabio Sannino, neo presidente di Ente Fiera Promoberg che gestisce il polo fieristico in via Lunga e che raggruppa tutto il mondo associativo dell’economia Bergamasca.

Il successo di questa edizione, a distanza di così poco tempo dall’insediamento dei nuovi vertici operativi di Bergamo Fiera Nuova e Promoberg, è forse la più concreta risposta che ci si poteva attendere dal cambiamento intervenuto, a testimonianza del fatto che l’attività fieristica bergamasca ha tutte le professionalità e le risorse che le servono per proseguire al meglio nella propria missione.

E ciò, soprattutto, grazie alla grande esperienza, professionalità e spirito d’iniziativa che contraddistingue i dipendenti e collaboratori delle due realtà.

“L’ottima risposta arrivata dalle imprese partecipanti e dal pubblico accorso così numeroso – sottolinea Fabio Sannino – dà una prima, parziale, ma significativa conferma della validità della strategia perseguita, consistente nell’investire più risorse sulla cura del dettaglio di ogni aspetto organizzativo e sulla comunicazione, a beneficio degli espositori e del pubblico. Ed è proprio agli espositori e al pubblico che va il mio primo e più sincero ringraziamento per aver reso questo evento non solo un importante appuntamento di lavoro e commercio, ma anche una grande festa per tutti. Un sincero ringraziamento, poi, va alle Istituzioni territoriali e alle associazioni della filiera agroalimentare per la loro presenza e fattiva collaborazione alla buon riuscita di questa Fiera”.

di 20 Galleria fotografica fiera di Sant'Alessandro 2019









Alle centinaia di macchinari e attrezzature varie si sono sommati, tra cui hanno spiccatocoinvolti in esposizioni e concorsi, oltre a ovicaprini, suini e altri animali da fattoria.

Tra gli appuntamenti più attesi, come sempre l’incoronazione delle “Tre Regine” delle razze bovine Frisona, Red Holstein e Bruna e la premiazione degli allevatori.

Grande successo per l’azienda di Angelo Giorgio Giupponi, commerciante di bestiame di San Pellegrino Terme, che con uno strepitoso en plein ha sbaragliato l’agguerrita concorrenza.

La commissione esaminatrice, composta da Gianni Simoni, Giulio Campana, Giuseppe Oberti, Gualtiero Bassani e Luigi Micheli, evidenziando che a fronte di una leggera diminuzione dei capi presentati, è aumentata la loro qualità, ha premiato:

RAZZA RED HOLSTEIN: RED di GIUPPONI ANGELO GIORGIO

RAZZA BRUNA: SHANAJA di GIUPPONI PATRICK (figlio di Angelo Giorgio)

RAZZA FRISONA: MEGAN di GIUPPONI ANGELO GIORGIO

Per le migliori carni grande successo per la “Mario Mangili” di Paladina (Sombreno), portata avanti con grande passione e competenza dai figli Oliviero e Francesco e dai nipoti, che si sono aggiudicati tre titoli sui cinque in palio.

Gruppo Piemontesi: Mario Mangili – Sombreno di Paladina

Gruppo Vitelli da Ristallo: Società agricola Le Colline – Villa d’Almè

Toro Razza Chianina: Mario Mangili – Sombreno di Paladina

Gruppo Manze Nazionali Belga: Mario Mangili – Sombreno di Paladina

Vitello Fassona Nazionale: Società Agricola Fumagalli – Bottanuco

Grande successo anche per la 7ª edizione del Concorso internazionale per cavalli purosangue arabi (Show E.C.A.H.O. categoria B internazionale).

Ben 102 gli esemplari in competizione sul campo gara, una quarantina dei quali di proprietà straniera, in particolare della Penisola Araba ed Europa, poi Giordania, Israele e Stati Uniti d’America. Diversi proprietari sono arrivati appositamente a Bergamo per sostenere dal vivo gli splendidi esemplari. Per tutti gli appassionati del settore sparsi nel mondo, anche quest’anno la tv online Essence WebTv (www.arabianessence.tv) ha mandato in diretta streaming tutte le fasi dell’avvincente competizione, proiettando ancora una volta Bergamo a livello internazionale.