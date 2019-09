Ipotesi nuovo governo: i militanti 5 Stelle votano martedì

Alla fine nella tarda serata di domenica la decisione: i militanti del Movimento 5 Stelle si esprimeranno con il voto sulla piattaforma Rousseau per dire la loro sull’ipotesi di Governo Conte 2.0 e sull’alleanza con il Partito Democratico.

La domanda posta sarà chiara: “Sei d’accordo che il Movimento 5 Stelle faccia partire un governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte?”.

L’orario della votazione è più breve di quelli consueti: si può votare dalle 9 alle 18 e non si esclude il rischio che il sito vada in tilt per l’eccessivo numero di contatti in simultanea.